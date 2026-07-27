В центре Варшавы неизвестный ударил украинского блогера во время прямого эфира

Украинского блогера избили на улице во время прямой трансляции на Twitch.

На видео, которое появилось в сети, видно, как парень идет по улице и разговаривает на украинском, когда его бьют по голове.

Некоторые источники утверждают, что инцидент произошёл в Варшаве.

Перед ударом слышно, как молодые люди переговариваются между собой об украинце, используя нецензурную лексику. Он отвернул камеру от себя и успел заснять их на видео: видно, что молодых людей было несколько.

Видео момента удара быстро появилось в соцсетях.

Официального заявления со стороны Польши пока нет.

Напомним, что во Вроцлаве мужчины напали на украинскую пару возле магазина. Супруги получили серьезные травмы.

Відео дня

После громкого избиения украинской пары во Вроцлаве мать пострадавшей Анастасии раскрыла новые подробности инцидента. По её словам, нападавшие были вооружены ножом или кастетом.