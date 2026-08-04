Ozon перестав доставляти товари до окупованого Криму: у підтримці заявили, що це "за межами РФ"

Російський маркетплейс Ozon, схоже, перестав вважати тимчасово окупований Крим територією РФ. Наразі оформити нові замовлення на півострів неможливо, а в службі підтримки це пояснюють тим, що компанія не здійснює доставку товарів за межі Росії.

Як повідомляє "Кримське інформаційне агентство", останніми днями користувачі Ozon масово скаржаться на труднощі з оформленням замовлень до тимчасово окупованих Криму та Севастополя. Ба більше, у Telegram почали поширювати відео, на якому ймовірна мешканка окупованого Севастополя заявляє, що російський маркетплейс Ozon нібито перестав визнавати Крим частиною РФ.

За словами жінки, вона звернулася до служби підтримки із запитанням, чи здійснюється доставка товарів до Криму. У відповідь їй повідомили, що компанія не доставляє замовлення за межі Росії. Саме після цього вона зробила висновок, що сервіс більше не вважає окупований півострів російською територією.

Відео дня

"Ще буквально вчора Ozon доставляв свої товари до Криму та Севастополя. А сьогодні, виявляється, Севастополь — це вже не територія Російської Федерації. Як цікаво, правда?" — говорить жінка на відео.

Паралельно, як пише "КІА" користувачі почали повідомляти про технічні проблеми під час оформлення нових замовлень. Так, під час вибору пункту видачі в тимчасово окупованих Криму та Севастополі система показує повідомлення: "Не можемо сюди доставити, виберіть іншу адресу". Водночас аналогічні замовлення до інших регіонів Росії оформлюються без жодних обмежень.

Водночас у пресслужбі Ozon журналістам заявили, що наразі немає підстав стверджувати про повне припинення доставки товарів на окупований півострів. У компанії запевнили, що оформлення замовлень через вітрину сервісу залишається доступним, а раніше оформлені покупки продовжують доставлятися, хоча для частини клієнтів терміни доставки були змінені.

Попри це, журналісти "Кримського інформаційного агентства" зазначають, що на момент перевірки оформити нове замовлення до тимчасово окупованих Криму та Севастополя не вдавалося ані через мобільний застосунок, ані через офіційний сайт маркетплейса.

Напередодні власники окремих пунктів видачі Ozon пояснювали ситуацію можливим технічним збоєм. За їхніми словами, після повного виходу із застосунку та повторного входу через 10–20 хвилин оформлення замовлень іноді знову ставало доступним.

Представники пунктів видачі також стверджують, що поставки товарів продовжують надходити щодня, а зміна орієнтовних термінів доставки не завжди свідчить про фактичну затримку. Крім того, за інформацією, яку обговорюють власники пунктів видачі, склади Ozon у тимчасово окупованому Севастополі та частині Криму можуть працювати з підвищеним навантаженням. Через це адреси доставки періодично зникають зі списку доступних, а згодом знову стають активними.

Нагадаємо, що 4 серпня українські дрони атакували розподільчий центр мережі "Лента" під Санкт-Петербургом, унаслідок чого сталася пожежа. Після цього російські торговельні мережі почали побоюватися нових ударів по своїх логістичних складах і змінювати схеми постачання товарів.

Також Фокус писав, що у ніч на 4 серпня безпілотники масовано атакували Ленінградську область Росії. У мережі пишуть про атаку на черговий логістичний хаб компанії Wildberries.