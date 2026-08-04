Ozon перестал доставлять товары в оккупированный Крым: в поддержке заявили, что это "за пределами РФ"

Российский маркетплейс Ozon, судя по всему, перестал считать временно оккупированный Крым территорией РФ. В настоящее время оформить новые заказы на полуостров невозможно, а в службе поддержки это объясняют тем, что компания не осуществляет доставку товаров за пределы России.

Как сообщает "Крымское информационное агентство", в последние дни пользователи Ozon массово жалуются на трудности с оформлением заказов в временно оккупированные Крым и Севастополь. Более того, в Telegram начали распространять видео, на котором предположительно жительница оккупированного Севастополя заявляет, что российский маркетплейс Ozon якобы перестал признавать Крым частью РФ.

По словам женщины, она обратилась в службу поддержки с вопросом, осуществляется ли доставка товаров в Крым. В ответ ей сообщили, что компания не доставляет заказы за пределы России. Именно после этого она пришла к выводу, что сервис больше не считает оккупированный полуостров российской территорией.

Відео дня

"Еще буквально вчера Ozon доставлял свои товары в Крым и Севастополь. А сегодня, оказывается, Севастополь — это уже не территория Российской Федерации. Как интересно, правда?" — говорит женщина на видео.

Параллельно, как пишет "КИА", пользователи начали сообщать о технических проблемах при оформлении новых заказов. Так, при выборе пункта выдачи во временно оккупированных Крыму и Севастополе система выдает сообщение: "Не можем доставить сюда, выберите другой адрес". При этом аналогичные заказы в другие регионы России оформляются без каких-либо ограничений.

В то же время в пресс-службе Ozon журналистам заявили, что на данный момент нет оснований утверждать о полном прекращении доставки товаров на оккупированный полуостров. В компании заверили, что оформление заказов через витрину сервиса по-прежнему доступно, а ранее оформленные покупки продолжают доставляться, хотя для части клиентов сроки доставки были изменены.

Несмотря на это, журналисты "Крымского информационного агентства" отмечают, что на момент проверки оформить новый заказ в временно оккупированные Крым и Севастополь не удавалось ни через мобильное приложение, ни через официальный сайт маркетплейса.

Накануне владельцы отдельных пунктов выдачи Ozon объясняли ситуацию возможным техническим сбоем. По их словам, после полного выхода из приложения и повторного входа через 10–20 минут оформление заказов иногда вновь становилось доступным.

Представители пунктов выдачи также утверждают, что поставки товаров продолжают поступать ежедневно, а изменение ориентировочных сроков доставки не всегда свидетельствует о фактической задержке. Кроме того, по информации, которую обсуждают владельцы пунктов выдачи, склады Ozon во временно оккупированном Севастополе и части Крыма могут работать с повышенной нагрузкой. Из-за этого адреса доставки периодически исчезают из списка доступных, а впоследствии снова становятся активными.

Напомним, что 4 августа украинские дроны атаковали распределительный центр сети "Лента" под Санкт-Петербургом, в результате чего произошёл пожар. После этого российские торговые сети стали опасаться новых ударов по своим логистическим складам и менять схемы поставок товаров.

Кроме того, Фокус сообщал, что в ночь на 4 августа беспилотники подвергли массированной атаке Ленинградскую область России. В сети пишут об атаке на очередной логистический хаб компании Wildberries.