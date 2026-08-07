У російському Брянську прогримів вибух: над містом здійнявся густий чорний дим (фото)

У Росії в Брянську вдень 7 серпня пролунав потужний вибух, після чого над містом здійнявся густий стовп чорного диму. Попередньо повідомляється про масштабну пожежу в районі складських приміщень, однак офіційної інформації про причини інциденту та його наслідки поки що немає.

Як повідомляє Telegram-канал "Exilenova+", жителі Брянська повідомили про потужний вибух, після якого над різними районами міста став помітний густий чорний дим. За попередніми даними, осередок займання виник у районі складських приміщень поблизу Брянської митниці.

Очевидці також зазначають, що перед вибухом у районі автостоянки маневрував один із безпілотників. Після цього на місці спалахнула масштабна пожежа, а над містом здійнявся високий стовп чорного диму.

У Брянську РФ пролунав сильний вибух Фото: Exilenova+ У Брянську РФ пролунав сильний вибух Фото: Exilenova+

Журналіст Андрій Цаплієнко на своїй сторінці у Telegram повідомив, що, за попередньою інформацією, під удар могли потрапити саме складські приміщення. Він зазначив, що після вибуху над Брянськом здійнявся густий чорний дим, а ймовірною ціллю стали склади.

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Водночас місцеві Telegram-канали повідомляють, що чорний дим було видно з різних районів обласного центру. При цьому офіційних повідомлень від оперативних служб про причини вибуху чи характер події на той момент не надходило.

Своєю чергою Telegram-канал "Підслухано Брянськ" оприлюднив фотографії палаючої будівлі, над якою здіймається густий дим, та повідомив, що рятувальники ліквідовують пожежу в одноповерховому складському приміщенні за адресою: вул. Олега Кошового, 34В.

У Брянську вогнеборці ліквідують пожежу після вибуху Фото: Telegram

За інформацією каналу, вогонь охопив склад, де зберігалися автомобільні фарби та мастила. До ліквідації пожежі залучили понад 50 співробітників і 17 одиниць техніки. Попередньо повідомляється про чотирьох постраждалих працівників складу. При цьому зазначається, що сили та засоби продовжують нарощувати, а інформація щодо обставин інциденту уточнюється.

Станом на момент публікації виконувач обов'язків губернатора Брянської області Єгор Ковальчук офіційно не коментував вибух, пожежу та можливі причини їх виникнення.

Нагадаємо, що сьогодні потужні вибухи також пролунали в Москві та Підмосков'ї. Російські ЗМІ стверджували, що їх міг спричинити перехід винищувача Су-35 на надзвукову швидкість, однак офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Крім того, сьогодні в Єкатеринбурзі після атаки безпілотників спалахнула масштабна пожежа в логістичному центрі Wildberries. Російська влада заявила про нібито збиття восьми дронів, але при цьому підтвердила, що три БПЛА впали на дах складу.