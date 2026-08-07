В российском Брянске прогремел взрыв: над городом поднялся густой черный дым (фото)

В России, в Брянске, днём 7 августа прогремел мощный взрыв, после чего над городом поднялся густой столб чёрного дыма. Предварительно сообщается о масштабном пожаре в районе складских помещений, однако официальной информации о причинах инцидента и его последствиях пока нет.

Как сообщает Telegram-канал "Exilenova+", жители Брянска сообщили о мощном взрыве, после которого над различными районами города стал заметен густой чёрный дым. По предварительным данным, очаг возгорания возник в районе складских помещений недалеко от Брянской таможни.

Очевидцы также отмечают, что перед взрывом в районе автостоянки маневрировал один из беспилотников. После этого на месте разразился масштабный пожар, а над городом поднялся высокий столб черного дыма.

В Брянске (Россия) прогремел сильный взрыв Фото: Exilenova+ В Брянске (Россия) прогремел сильный взрыв Фото: Exilenova+

Журналист Андрей Цаплиенко на своей странице в Telegram сообщил, что, по предварительной информации, под удар могли попасть именно складские помещения. Он отметил, что после взрыва над Брянском поднялся густой черный дым, а вероятной целью стали склады.

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В то же время местные Telegram-каналы сообщают, что черный дым был виден из разных районов областного центра. При этом официальных сообщений от оперативных служб о причинах взрыва или характере происшествия на тот момент не поступало.

В свою очередь Telegram-канал "Подслушано Брянск" опубликовал фотографии горящего здания, над которым поднимается густой дым, и сообщил, что спасатели ликвидируют пожар в одноэтажном складском помещении по адресу: ул. Олега Кошового, 34В.

В Брянске пожарные тушат пожар, возникший после взрыва Фото: Telegram

По информации канала, огонь охватил склад, где хранились автомобильные краски и смазочные материалы. К ликвидации пожара привлекли более 50 сотрудников и 17 единиц техники. Предварительно сообщается о четырёх пострадавших работниках склада. При этом отмечается, что силы и средства продолжают наращиваться, а информация об обстоятельствах инцидента уточняется.

На момент публикации исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук официально не прокомментировал взрыв, пожар и возможные причины их возникновения.

Напомним, что сегодня мощные взрывы также прогремели в Москве и Подмосковье. Российские СМИ утверждали, что их мог вызвать переход истребителя Су-35 на сверхзвуковую скорость, однако официального подтверждения этой информации нет.

Кроме того, сегодня в Екатеринбурге после атаки беспилотников вспыхнул масштабный пожар в логистическом центре Wildberries. Российские власти заявили о якобы сбитых восьми дронах, но при этом подтвердили, что три БПЛА упали на крышу склада.