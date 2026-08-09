У Косово депутатка закидала прем'єра яйцями під час засідання парламенту (відео)

У Косово через конфлікт між владою та опозицією було зірвано засідання парламенту.

Під час суперечки депутатка партії "Альянс" Тіме Кадріяй кинула яйцем у прем'єр-міністра Альбіна Курті. Відео скандалу опублікувало видання The Guardian.

Прем'єр-міністр Курті під час засідання повідомив, що потребує більше часу, аби провести перемовини з політичними силами, перш ніж він висуне кандидатуру спікера парламенту. Через це він попросив про перенос установчого засідання.

Коли він зайняв своє місце, Кадріяй підійшла до нього, а коли її спробували відтягнути, депутатка дістала яйця та почала кидати в прем'єр-міністра. Під час цього вона також кричала "Ганьба!" на адресу Курті.

Косово тривалий час перебуває у політичній кризі. Суперечки між політичними силами ускладнюють формування та роботу парламенту.

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Нагадаємо, що в березні президент Сербії Александар Вучич заявив, що Белград уважно стежить за військовим співробітництвом між Хорватією, Албанією і Косово, стверджуючи, що Сербія готується до потенційного нападу з боку цих держав.

Також Фокус розповідав, що декілька сотень людей у Венеції протестували проти прибуття посла США в Італії Тілмана Фертітти на борту його суперяхти. Протести були настільки бурхливими, що для захисту мільярдера прибули карабінери. Вони закидали поліцію надувними іграшками, серед яких були краби.

Нагадаємо, що після судового засідання народний депутат Микола Тищенко потрапив у конфлікт із чоловіком, який почав кидати в нього помідори просто на вулиці в центрі Києва. Відео інциденту 3 липня оприлюднив ветеран та оборонець "Азовсталі" Віктор "Лелека" Лахно, який і влаштував акцію протесту.