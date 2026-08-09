В Косово депутат забросала премьера яйцами во время заседания парламента (видео)

В Косово из-за конфликта между властями и оппозицией было сорвано заседание парламента.

Во время спора депутат от партии "Альянс" Тиме Кадрияй бросила яйцо в премьер-министра Альбина Курти. Видео скандала опубликовало издание The Guardian.

Премьер-министр Курти в ходе заседания сообщил, что ему требуется больше времени для проведения переговоров с политическими силами, прежде чем он выдвинет кандидатуру спикера парламента. В связи с этим он попросил перенести учредительное заседание.

Когда он занял свое место, Кадрияй подошла к нему, а когда её попытались оттащить, депутат достала яйца и начала бросать их в премьер-министра. При этом она также кричала "Позор!" в адрес Курти.

Косово уже длительное время находится в состоянии политического кризиса. Споры между политическими силами затрудняют формирование и работу парламента.

Відео дня

Напомним, что в марте президент Сербии Александар Вучич заявил, что Белград внимательно следит за военным сотрудничеством между Хорватией, Албанией и Косово, утверждая, что Сербия готовится к возможному нападению со стороны этих государств.

Также "Фокус" сообщал , что несколько сотен человек в Венеции протестовали против прибытия посла США в Италии Тилмана Фертитты на борту его суперъяхты. Протесты были настолько бурными, что для защиты миллиардера прибыли карабинеры. Они забросали полицию надувными игрушками, среди которых были крабы.

Напомним, что после судебного заседания народный депутат Николай Тищенко вступил в конфликт с мужчиной, который начал бросать в него помидоры прямо на улице в центре Киева. Видео инцидента 3 июля обнародовал ветеран и защитник "Азовстали" Виктор "Лелека" Лахно, который и устроил акцию протеста.