Через 47 років: Сирію виключили зі списку країн-спонсорів тероризму

Держдепартамент США офіційно виключив Сирію зі списку держав-спонсорів тероризму, скасувавши пов'язані з цим санкційні обмеження. Сирія була у списку з 1979 року.

Рішення стало остаточним після закінчення обов'язкового 45-денного терміну розгляду Конгресом — повідомлення про намір виключити Сирію зі списку, президент Дональд Трамп направив законодавцям 8 липня. Одночасно Вашингтон скасував визнання "Фронту ан-Нусра", також відомого як "Хайят Тахрір аш-Шам" (ХТШ), особливо позначеного глобальною терористичною організацією, повідомляє Reuters.

Сирія була включена до списку держав — спонсорів тероризму Держдепартаментом США ще 1979 року — за режиму Хафеза Асада — і залишалася в ньому понад чотири десятиліття, включаючи роки правління Башара Асада. При цьому у списку держав-спонсорів тероризму залишаються Іран, КНДР і Куба.

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Статус фактично закривав країні доступ до міжнародних фінансів, інвестицій та більшої частини легальної торгівлі із Заходом.

Після повалення режиму Асада та приходу до влади нової сирійської влади Вашингтон пішов на перегляд цієї політики.

Міністр закордонних справ Сирії Асаад аш-Шайбані прокоментував рішення США виключити країну зі списку держав-спонсорів тероризму. Він сказав, що цей статус був породжений політикою поваленого режиму і ніколи "не відображав волю сирійського народу — він не має нічого спільного із справжньою історією Сирії".

У Сирії відбулася революція та зміна режиму Фото: covid-rules

Президент Сирії Ахмад аш-Шараа звернувся до народу після того, як США офіційно викреслили країну зі списку держав — спонсорів тероризму.

"Вітаю сирійський народ з офіційним винятком Сирії зі списку держав — спонсорів тероризму. Дякую президенту Дональду Трампу за це історичне рішення, а також усім людям, які підтримували Сирію і сирійський народ. Це результат змін, яких досягли сирійці, і свідчення прихильності нової сирійської держави міжнародній безпеці", — сказав він.

Нагадаємо, тим часом у Сирії засуджують до страти родичів Башара Асада.

Сам Асад знаходиться в Москві, де, як розповідають інсайдери, зайнявся офтальмологією та грає у комп'ютерні ігри. А мешкає він в одному з хмарочосів "Москва-Сіті".