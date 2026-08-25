Спустя 47 лет: Сирию исключили из списка стран-спонсоров терроризма
Госдепартамент США официально исключил Сирию из списка государств — спонсоров терроризма, отменив связанные с этим санкционные ограничения. Сирия была в этом списке с 1979 года.
Решение стало окончательным после истечения обязательного 45-дневного срока рассмотрения Конгрессом — уведомление о намерении исключить Сирию из списка президент Дональд Трамп направил законодателям 8 июля. Одновременно Вашингтон отменил признание "Фронта ан-Нусра", также известного как "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ), особо обозначенной глобальной террористической организацией, сообщает Reuters.
Сирия была включена в список государств — спонсоров терроризма Госдепартаментом США еще в 1979 году — при режиме Хафеза Асада — и оставалась в нем более четырех десятилетий, включая годы правления Башара Асада. При этом в списке государств — спонсоров терроризма остаются Иран, КНДР и Куба.
Статус фактически закрывал стране доступ к международным финансам, инвестициям и большей части легальной торговли с Западом.
После свержения режима Асада и прихода к власти новых сирийских властей Вашингтон пошел на пересмотр этой политики.
Министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шайбани прокомментировал решение США исключить страну из списка государств — спонсоров терроризма. Он сказал, что этот статус был порожден политикой свергнутого режима и никогда "не отражал волю сирийского народа — он не имеет ничего общего с подлинной историей Сирии".
Президент Сирии Ахмад аш-Шараа выступил с обращением к народу после того, как США официально вычеркнули страну из списка государств — спонсоров терроризма.
"Поздравляю сирийский народ с официальным исключением Сирии из списка государств — спонсоров терроризма. Благодарю президента Дональда Трампа за это историческое решение, а также всех людей, которые поддерживали Сирию и сирийский народ. Это результат перемен, которых добились сирийцы, и свидетельство приверженности нового сирийского государства международной безопасности и миру", - сказал он.
Напомним, тем временем в Сирии приговаривают к смертной казни родственников Башара Асада.
Сам Асад находится в Москве, где, как рассказывают инсайдеры, занялся офтальмологией и играет в компьютерные игры. А живет он в одном из небоскребов "Москва-Сити".