У Польщі вандали розмалювали автомобіль українки: жінка звернулася до поліції

У польскому Вонхоку невідомий залишив на автомобілі громадянки України напис "UPA" фарбою. Власниця транспортного засобу звернулася до правоохоронців.

У середу, 26 серпня, невідомі пошкодили автомобіль громадянки України, який був припаркований на території ґміни Вонхок у Свентокшиському воєводстві. Про це інформує радіо Eska.

На кузові транспортного засобу, яка належить жінці-лікарю, фарбою було нанесено напис "UPA", яка, ймовірно, відсилає до Української повстанської армії.

Фотографію пошкодженого транспортного засобу оприлюднив радник міської ради Стариховиць Конрад Рончка, який засудив такі дії та наголосив, що знищення чужого майна не може бути способом висловлення поглядів на ситуацію в Україні.

44-річна мешканка Стариховиць, громадянка України, подала офіційну заяву до поліції 27 серпня. Особу правопорушника наразі не встановлено.

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У виданні зазначають, у регіоні на тлі нетерпимості фіксують низку інцидентів з громадянами України, зокрема фізичні напади та публічні образи.

Нагадаємо, районна прокуратура міста Радом у Мазовецькому воєводстві розповіла про побиття трьох українців, на яких напали восьмеро громадян Польщі. Спершу п'яний перехожий заговорив про Волинську трагедію, а потім покликав інших поляків та нацькував їх на громадян України.

Також Фокус писав, що у Варшаві на українську дівчину, за словами її матері, напали через акцент. Під час конфлікту її вдарили по обличчю, внаслідок чого дівчина втратила два передні зуби.