В Польше вандалы разрисовали автомобиль украинки: женщина обратилась в полицию

В польском Вонхоке неизвестный нанес краской надпись "UPA" на автомобиль гражданки Украины. Владелица автомобиля обратилась в правоохранительные органы.

В среду, 26 августа, неизвестные повредили автомобиль гражданки Украины, который был припаркован на территории гмины Вонхок в Свентокшиском воеводстве. Об этом сообщает радио Eska.

На кузове транспортного средства, принадлежащего женщине-врачу, краской была нанесена надпись "UPA", которая, вероятно, отсылает к Украинской повстанческой армии.

Фотографию поврежденного транспортного средства опубликовал советник городского совета Стариховиц Конрад Рончка, который осудил такие действия и подчеркнул, что уничтожение чужого имущества не может служить способом выражения своего мнения о ситуации в Украине.

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44-летняя жительница Стариховиц, гражданка Украины, подала официальное заявление в полицию 27 августа. Личность правонарушителя пока не установлена.

В издании отмечается, что в регионе на фоне нетерпимости фиксируется ряд инцидентов с гражданами Украины, в частности физические нападения и публичные оскорбления.

Напомним, районная прокуратура города Радом в Мазовецком воеводстве сообщила об избиении трех украинцев, на которых напали восемь граждан Польши. Сначала пьяный прохожий заговорил о Волынской трагедии, а затем позвал других поляков и натравил их на граждан Украины.

Также Фокус писал, что в Варшаве на украинскую девушку, по словам ее матери, напали из-за акцента. Во время конфликта ей нанесли удар по лицу, в результате чего девушка лишилась двух передних зубов.