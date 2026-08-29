Військового злочинця, який помер у Гаазі, поховають з державними почестями: про кого йдеться

Боснійсько-сербський генерал Ратко Младич, засуджений за геноцид і померлий у гаазькій в’язниці на 85-му році життя, буде похований з найвищими військовими та державними почестями.

З такою заявою виступив міністр юстиції Сербії Ненад Вуїч, повідомляє CNN. За його словами, місце поховання буде визначено родиною Младича.

"Безсумнівно, генерал Младич отримає від держави всі військові та державні почесті, на які він має право", — наголосив міністр.

Незрозуміло, чи передбачено повні державні похорони для засудженого військового злочинця, який помер у в’язниці, відбувши 15 років із довічного ув’язнення.

"Ми готові вирушити до Гааги, щойно дізнаємося, якими будуть наступні кроки", — додав Вуїч.

Президент Сербії Олександр Вучич заявив ЗМІ, що якщо "родина бажає, щоб його поховали в Сербії, ми організуємо все гідно та з дотриманням усіх почестей".

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Незважаючи на те, що Младич широко відомий як військовий злочинець, він залишається популярною постаттю серед деяких сербів. Плани вшанувати його пам’ять викликали хвилю критики з боку проєвропейської опозиції в країні, але були схвально сприйняті прихильниками покійного.

Деякі проурядові ЗМІ в Сербії також називали Младича героєм.

Відомий як "Боснійський м’ясник", Младич особисто організував одні з найжахливіших військових злочинів балканських воєн, зокрема облогу Сараєво та різанину в Сребрениці.

Понад 10 000 осіб, серед яких було багато дітей, загинули під час дворічної облоги Сараєво, а понад 7000 мусульман, переважно чоловіків і хлопчиків, було вбито за кілька днів у Сребрениці в липні 1995 року.

Міжнародний кримінальний трибунал щодо колишньої Югославії (МКТЮ) визнав його винним у геноциді, злочинах проти людяності, переслідуванні, винищенні, вбивствах, терорі, незаконних нападах на мирних жителів та захопленні заручників.

Його засудили до довічного ув’язнення. На вердикт суду в Росії відреагували вкрай негативно.

У міру погіршення стану здоров’я Младича протягом останніх місяців правий сербський уряд неодноразово закликав до його звільнення та переведення до лікарні в Белграді. Останнє з цих звернень було зроблено Вуйчичем у понеділок.

Тепер міністр юстиції має намір надіслати листа до Гааги з проханням провести розслідування обставин смерті та умов утримання Младича.

Міжнародний залишковий механізм для кримінальних трибуналів, орган, який виконував функції нині розпущеного МТБЮ, заявив, що розпочне повномасштабне розслідування обставин смерті Младича, що є звичайною практикою у випадках смерті високопоставлених ув’язнених.

Нагадаємо, Ратко Младич помер 27 серпня 2026 року в Гаазі.

Також повідомлялося, що в МЗС РФ висловили співчуття у зв’язку зі смертю військового злочинця.