Военного преступника, умершего в Гааге, похоронят с государственными почестями: о ком речь

Боснийско-сербский генерал Ратко Младич, осужденный за геноцид и умерший в гаагской тюрьме на 85-м году жизни, будет похоронен с высшими воинскими и государственными почестями.

С таким заявлением выступил министр юстиции Сербии Ненад Вуич, сообщает CNN. По его словам, место захоронения будет определено семьей Младича.

"Несомненно, генерал Младич со стороны государства получит все военные и государственные почести, на которые он имеет право", — подчеркнул министр.

Неясно, предусмотрены ли полные государственные похороны для осужденного военного преступника, который скончался в заключении, отбыв 15 лет из пожизненного срока.

"Мы готовы отправиться в Гаагу, как только узнаем, какие будут следующие шаги", — добавил Вуич.

Президент Сербии Александр Вучич заявил СМИ, что если "семья желает, чтобы он был похоронен в Сербии, мы организуем все достойно и с соблюдением всех почестей".

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Несмотря на то, что Младич широко известен как военный преступник, он остается популярной фигурой среди некоторых сербов. Планы почтить его память вызвали волну критики со стороны проевропейской оппозиции в стране, но были приветствованы сторонниками покойного.

Некоторые проправительственные СМИ в Сербии также называли Младича героем.

Известный как "Боснийский мясник", Младич лично организовал одни из самых ужасных военных преступлений балканских войн, включая осаду Сараево и резню в Сребренице.

Более 10 000 человек, включая множество детей, погибли во время двухлетней осады Сараево, а более 7000 мусульман, в основном мужчин и мальчиков, были убиты за несколько дней в Сребренице в июле 1995 года.

Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии (МУТБЮ) признал его виновным в геноциде, преступлениях против человечности, преследовании, истреблении, убийствах, терроре, незаконных нападениях на мирных жителей и захвате заложников.

Его приговорили к пожизненному заключению. На вердикт суда в России отреагировали крайне негативно.

По мере ухудшения здоровья Младича в последние месяцы правое сербское правительство неоднократно призывало к его освобождению и переводу в больницу в Белграде. Последнее из этих обращений было сделано Вуйичем в понедельник.

Теперь министр юстиции намерен направить письмо в Гаагу с просьбой провести расследование смерти и условий содержания Младича.

Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов, орган, выполнявший функции ныне распущенного МТБЮ, заявил, что начнет полномасштабное расследование обстоятельств смерти Младича, что является обычной практикой в ​​случаях смерти высокопоставленных заключенных.

Напомним, Ратко Младич скончался 27 августа 2026 года в Гааге.

Также сообщалось, что в МИД РФ выразили соболезнования в связи со смертью военного преступника.