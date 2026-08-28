В Министерстве иностранных дел Российской Федерации выразили соболезнования по поводу смерти 85-летнего "боснийского мясника" Ратко Младича, который скончался, отбывая пожизненный срок в Гааге за военные преступления.

В ведомстве заявили, что процесс над Младичем в Гааге у условия его последующего заключения "сопровождались пренебрежением его базовыми правами, в том числе правом на здоровье и адекватную медицинскую помощь".

"Дело Р. Младича… стало вопиющим проявлением двойных стандартов и антисербского уклона трибунала. "Преемник" МТБЮ – Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов (OM), де-юре прекративший свое существование 1 июля, методично продолжал эту линию. В течение многих лет законным представителям генерала не доводилась полная и адекватная медицинская информация о его здоровье, независимые – в действительности, а не на бумаге – врачи к Р. Младичу не допускались. Отклонялись многочисленные ходатайства о временном освобождении подсудимого для целей лечения в России или Сербии", — говорится в заявлении.

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В МИД РФ обвинили судью Грасиэлу Гатти Сантану в том, что она якобы неоднократно отказывала прикованному к постели неизлечимо больному в освобождении по гуманитарным основаниям.

"Последнее из людоедских решений было вынесено буквально на днях. В случае с сербом показательная составляющая наказания всегда ставилась выше соображений гуманности, являющихся важной частью международного правосудия", — подчеркивают российские дипломаты.

Фото: сайт МИД РФ

В ведомстве, возглавляемом Сергеем Лавровым, заверили, что "нарочитое пренебрежение элементарными правилами беспристрастности и справедливого обращения с осужденными в угоду политическим мотивам навсегда останется частью незавидного "наследия" ОМ, а также выразили соболезнования родным и близким покойного.

Напомним, что генерал армии Республики Сербской и один из лидеров сербов во время распада Югославии Ратко Младич был признан виновным в организации массового убийства более 7000 мужчин и мальчиков-мусульман в Сребренице в 1995 году.

Также Международный трибунал по бывшей Югославии признал его виновным за осаду и бомбардировку боснийской столицы Сараево — преступление против человечности, которое, по данным международного суда, привело к гибели 4548 боснийских солдат и 4954 мирных жителей. По оценкам, во время осады также получили ранения около 50 000 человек.

За многочисленные военные преступления Младич получил прозвища "Боснийский мясник" и "Палач Сребреницы".

После вынесения ему приговора в Кремле заявили, что такое решение "является продолжением политизированной и предвзятой линии, которая изначально доминировала в работе МТБЮ".

Он скончался 27 августа 2026 года в 85-летнем возрасте в Гааге, где отбывал пожизненный срок.

Россия, которая обвиняет Гаагу в негуманном отношении в военному преступнику, в свою очередь нарушила все возможные конвенции относительно украинских военнопленных, а также жителей оккупированных территорий. За защиту своей страны в РФ их приговаривают к огромным срокам, пытают и содержат в нечеловеческих условиях.

В апреле прошлого года Россия вернула замученное тело журналистки Виктории Рощиной без внутренних органов.

В октябре 2025-го в РФ пожилого "азовца" приговорили к 18 годам строгого режима.