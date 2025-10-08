Числился пропавшим без вести: в РФ пожилого "азовца" приговорили к 18 годам строгого режима (фото)

В России продолжают судить пленных украинских военных, вынося им суровые приговоры за защиту своей страны.

Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам колонии строгого режима 59-летнего бойца батальона 12-й бригады НГУ "Азов" Владимира Барановского, сообщает "Медиазона".

По информации МВД Украины, он числился пропавшим без вести с июня 2022 года, а местом пропажи указана Еленовка Донецкой области.

Украинского защитника признали виновным по статьям об участии в террористическом сообществе и обучении террористической деятельности (часть 2 статьи 205.4 и статья 205.3 УК). Такие статьи чаще всего вменяют "азовцам", "айдаровцам" и бойцам других украинских подразделений.

Владимир Барановский числился без вести пропавшим Фото: Медиазона

Дело Владимира рассматривали в суде с июля этого года.

На днях суд в Ростове-на-Дону приговорил к 17,5 лет строгого режима украинского военнопленного Алексея Можарова, который провоевал всего две недели. Двумя неделями ранее 31-летнего Романа Атамана, уроженца Львовской области и бойца 12-й бригады НГУ "Азов", который находился в российском плену, приговорили к 20 годам строгого режима.

В марте этого же года на сроки от 13 до 23 лет в РФ осудили украинских военных по так называемому "делу 24". Среди них – военнослужащие, разнорабочие и повара 12-й бригады НГУ "Азов". Их взяли в плен весной 2022 года в Мариуполе.

Никто из подсудимых не признал вины. В последних словах несколько человек заявляли о пытках и плохих условиях содержания в российском СИЗО, другие отказались "признавать российский суд и общаться с ним".

Ранее сообщалось, почему в обмене "1000 на 1000" не было ни одного азовца. Командир бригады Национальной гвардии "Азов" Денис Прокопенко назвал отсутствие в списках на обмен бойцов 12-й бригады НГУ "Азов" позором и издевательством.