Вважався зниклим безвісти: у РФ літнього "азовця" засудили до 18 років суворого режиму (фото)

У Росії продовжують судити полонених українських військових, виносячи їм суворі вироки за захист своєї країни.

Південний окружний військовий суд засудив до 18 років колонії суворого режиму 59-річного бійця батальйону 12-ї бригади НГУ "Азов" Володимира Барановського, повідомляє "Медіазона".

За інформацією МВС України, він вважався зниклим безвісти з червня 2022 року, а місцем зникнення вказана Оленівка Донецької області.

Українського захисника визнали винним за статтями про участь у терористичному співтоваристві та навчанні терористичної діяльності (частина 2 статті 205.4 і стаття 205.3 КК). Такі статті найчастіше закидають "азовцям", "айдарівцям" і бійцям інших українських підрозділів.

Володимир Барановський значився безвісти зниклим Фото: Медіазона

Справу Володимира розглядали в суді з липня цього року.

Днями суд у Ростові-на-Дону засудив до 17,5 років суворого режиму українського військовополоненого Олексія Можарова, який провоював лише два тижні. Двома тижнями раніше 31-річного Романа Отамана, уродженця Львівської області та бійця 12-ї бригади НГУ "Азов", який перебував у російському полоні, засудили до 20 років суворого режиму.

У березні цього ж року на терміни від 13 до 23 років у РФ засудили українських військових у так званій "справі 24". Серед них — військовослужбовці, різноробочі та кухарі 12-ї бригади НГУ "Азов". Їх взяли в полон навесні 2022 року в Маріуполі.

Ніхто з підсудних не визнав провини. В останніх словах кілька людей заявляли про тортури і погані умови утримання в російському СІЗО, інші відмовилися "визнавати російський суд і спілкуватися з ним".

Раніше повідомлялося, чому в обміні "1000 на 1000" не було жодного азовця. Командир бригади Національної гвардії "Азов" Денис Прокопенко назвав відсутність у списках на обмін бійців 12-ї бригади НГУ "Азов" ганьбою і знущанням.