Передусім етнічним угорцям: Мадяр пообіцяв захист українським чоловікам призовного віку

Уряд Угорщини залишає за собою право надавати захист чоловікам призовного віку, які виїздять з України до Угорщини.

Про це рішення уряду повідомив у середу прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр, передає Hetnap.

Мадяр нагадав, що кілька тижнів тому Європейський Союз ухвалив рішення про те, що не надаватиме тимчасовий захист українським чоловікам призовного віку, якщо вони мають проблеми з військово-обліковими документами. Але він підкреслив, що Угорщина голосувала проти цього рішення.

"Водночас вчора уряд вирішив, що Угорщина діятиме інакше і надалі залишає за собою право, і діятиме таким чином, щоб надавати статус притулку також чоловікам, які підлягають призову, що тікають на територію Угорщини", – сказав він.

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Мадяр уточнив, що це насамперед стосується етнічних угорців із Закарпаття.

"Очевидно, насамперед з огляду на наших закарпатських угорських співвітчизників, таких біженців стає дедалі більше, і, скажу чесно, особисто я, і я це говорив, можливо, вчора і президенту Європейської Ради, і кільком лідерам ЄС, вважаю негідним і незбагненним, що Європейський Союз так вирішив, що він, по суті, замикає батьків і дідусів у країні, що перебуває у стані війни, і не надає їм допомоги, хоча досі правила були іншими", – заявив угорський прем'єр.

За його словами, такі дії є негідними.

Дискусія виникла через рішення Євросоюзу продовжити дію тимчасового захисту для українців до 4 березня 2028 року. Але із нововведенням, згідно з яким новоприбулі військовозобов'язані громадяни України зможуть претендувати на статус лише за відсутності проблем з військово-обліковими документами.

Тим часом Німеччина посилює правила надання тимчасового захисту українським громадянам. Чоловіки призовного віку від 23 до 60 років, які шукають притулку від війни, більше не можуть отримати тимчасовий захист у Німеччині, якщо вони не звільнені від військової служби