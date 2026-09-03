Прежде всего этническим венграм: Мадяр пообещал защиту украинским мужчинам призывного возраста

Правительство Венгрии оставляет за собой право предоставлять защиту мужчинам призывного возраста, выезжающим из Украины в Венгрию.

Об этом решении правительства сообщил в среду премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, передает Hetnap.

Мадьяр напомнил, что несколько недель назад Европейский Союз принял решение о том, что не будет предоставлять временную защиту украинским мужчинам призывного возраста, если у них есть проблемы с военно-учетными документами. Однако он подчеркнул, что Венгрия проголосовала против этого решения.

"В то же время вчера правительство постановило, что Венгрия будет действовать иначе и в дальнейшем оставляет за собой право действовать таким образом, чтобы предоставлять статус убежища также подлежащим призыву мужчинам, бегущим на территорию Венгрии", — сказал он.

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Мадьяр уточнил, что это в первую очередь касается этнических венгров из Закарпатья.

"Очевидно, в первую очередь с учетом положения наших закарпатских венгерских соотечественников, таких беженцев становится всё больше, и, скажу честно, лично я — и я говорил об этом, возможно, вчера и президенту Европейского Совета, и нескольким лидерам ЕС, считаю недостойным и непостижимым, что Европейский Союз принял такое решение, которое, по сути, замыкает родителей и дедушек в стране, находящейся в состоянии войны, и не оказывает им помощи, хотя до сих пор правила были другими", — заявил венгерский премьер.

По его словам, такие действия недостойны.

Дискуссия разгорелась из-за решения Евросоюза продлить действие временной защиты для украинцев до 4 марта 2028 года. Однако ввёдено нововведение, согласно которому вновь прибывшие военнообязанные граждане Украины смогут претендовать на этот статус только при отсутствии проблем с военно-учетными документами.

Между тем Германия ужесточает правила предоставления временной защиты украинским гражданам. Мужчины призывного возраста от 23 до 60 лет, ищущие убежища от войны, больше не могут получить временную защиту в Германии, если они не освобождены от военной службы