У США розробили план на випадок зустрічі з інопланетянами: що він передбачає

Уряд США розробив план дій на випадок, якщо представники інопланетних цивілізацій вирішать встановити зв’язок із землянами.

Ці таємні плани були офіційно представлені вченим та експертам під час брифінгів уряду та розвідувальних служб, повідомляє Bild.

Одна із зустрічей відбулася в офісі директора національної розвідки (ODNI). Там представники спецслужб прийняли скликану урядом США наукову раду з дослідження НЛО (UAP Science Advisory Council — UAPSAC). До його складу входять — психологиня докторка Дженніс Вільхауер, гарвардський астроном професор Аві Леб та дослідник імунології професор Гаррі Нолан.

Дженніс Вільхауер працює на стику науки та громадської діяльності. Докторський ступінь вона здобула в Університеті Фордхема в Нью-Йорку, а постдокторські дослідження проводила в Колумбійському університеті (Нью-Йорк). На онлайн-платформі Substack Вільхауер розповіла після зустрічі про план США щодо інопланетян.

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За її словами, наявність цього плану не означає, що уряд США тим самим підтверджує існування позаземного життя або готує відповідну заяву, але вважає таку можливість цілком реальною.

У разі підтвердження існування позаземного життя американці хочуть взяти на себе міжнародну координацію та лідерство у глобальному реагуванні, оскільки уряд розглядає підтвердження існування нелюдського інтелекту як глобальну подію, що вимагає співпраці всіх держав.

Також передбачено комплексну підготовку суспільства. На думку експертів, цей підхід спрямований на пом’якшення далекосяжних психологічних, релігійних та соціальних наслідків для людства.

Це передбачає гіпотетичні навчальні програми для поліції, медичних працівників, фахівців у галузі психічного здоров’я та місцевої влади з метою запобігання масовій паніці та створення надійних пунктів звернення для населення.

Крім того, необхідно буде створити надійні пункти надання допомоги — наприклад, для інформування громадськості та довгострокової підтримки людей, які будуть вражені змінами у своєму світогляді або відчуватимуть страх.

Коли, як і за яких обставин буде запущено цей план, не повідомляється.

У лютому з'явилася інформація про те, що Дональд Трамп планував оприлюднити урядові документи про НЛО.

Вже через кілька днів після його заяви стало відомо, що інтернет-архів The Black Vault, який містив близько 3,8 мільйона розсекречених документів про НЛО, було раптово очищено.

У свою чергу екс-президент США Барак Обама спростував теорію змови щодо приховування інформації про НЛО. Він упевнений, що у Пентагоні та в адміністрації Дональда Трампа немає жодних таємних документів про НЛО. В іншому разі, переконаний він, подібні факти ніхто б не зміг тримати в таємниці.