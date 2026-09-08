В США разработали план на случай встречи с инопланетянами: что он включает

Правительство США разработало алгоритм действий на случай, если представители инопланетных цивилизаций решат выйти на связь с землянами.

Эти секретные планы были официально представлены ученым и экспертам во время брифингов правительства и разведывательных служб, сообщает Bild.

Одна из встреч состоялась в офисе директора национальной разведки (ODNI). Там представители спецслужб приняли созванный правительством США научный совет по исследованию НЛО (UAP Science Advisory Council — UAPSAC). В его составе — психолог доктор Дженнис Вильхауэр, гарвардский астроном профессор Ави Леб и исследователь иммунологии профессор Гарри Нолан.

Дженнис Вильхауэр работает на стыке науки и общественной деятельности. Докторскую степень она получила в Университете Фордхэма в Нью-Йорке, а постдокторское исследование проводила в Колумбийском университете (Нью-Йорк). На онлайн-платформе Substack Вильхауэр рассказала после встречи о плане США по поводу инопланетян.

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По ее словам, наличие этого плана не означает, что правительство США тем самым подтверждает существование внеземной жизни или готовит соответствующее объявление, но считает такую возможность вполне серьезной.

В случае подтверждения внеземной жизни американцы хотят взять на себя международную координацию и лидерство в глобальном реагировании, поскольку правительство рассматривает подтверждение существования нечеловеческого интеллекта как глобальное событие, требующее сотрудничества всех государств.

Также предусмотрена комплексная подготовка общества. По мнению экспертов, этот подход направлен на смягчение далеко идущих психологических, религиозных и социальных последствий для человечества.

Это включает в себя гипотетические программы обучения для полиции, медицинских работников, специалистов в области психического здоровья и местных властей с целью предотвращения массовой паники и создания надежных точек контакта для населения.

Кроме того, необходимо будет создать надежные пункты оказания помощи — например, для информирования общественности и долгосрочной поддержки людей, которые будут потрясены изменениями в своем мировоззрении или будут испытывать страх.

Когда, как и при каких обстоятельствах будет активирован план, не сообщается.

В феврале появилась информация, что Дональд Трамп планировал раскрыть правительственные файлы об НЛО.

Уже через несколько дней после его заявления стало известно, что интернет-архив The Black Vault, который содержал около 3,8 миллиона рассекреченных документов об НЛО, был внезапно очищен.

В свою очередь экс-президент США Барак Обама опроверг теорию заговора о сокрытии информации об НЛО. Он уверен, что у Пентагона и у администрации Дональда Трампа нет никаких тайных файлов об НЛО. В противном случае, уверен он, подобные факты никто бы не смог удержать в секрете.