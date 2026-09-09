Третина річної зарплати: особиста асистентка Трампа отримала від нього щедрий подарунок

Президент США Дональд Трамп вручив щедрі святкові подарунки чотирьом своїм помічникам у Білому домі, зокрема й своїй особистій асистентці Наталі Харп.

Харп, річна зарплата якої в Білому домі становить $150 тисяч, отримала від президента $45 тисяч, повідомляє The Washington Post з посиланням на нові фінансові звіти, опубліковані адміністрацією американського лідера.

Радниця з питань комунікацій Марго Мартін та заступник директора з оперативної роботи в Овальному кабінеті Чемберлен Гарріс також отримали по $45 тисяч, а директор з оперативної роботи в Овальному кабінеті Уолт Наута — $20 тисяч.

При цьому всі троє, як і Харп, мають чималу зарплату: Мартін і Гарріс заробляють $150 тисяч на рік, а Наута — $175 тисяч.

За словами представника Білого дому, у Трампа "вже давно існує практика дарувати різдвяні подарунки людям зі свого оточення — зокрема співробітникам та помічникам — як під час роботи в уряді, так і під час діяльності у приватному секторі".

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Однак він не уточнив, чи отримували подібні подарунки від президента інші співробітники, але зазначив, що грошові виплати не пов’язані з "виконанням цими особами своїх офіційних державних обов’язків і, отже, повністю відповідають чинним правовим та етичним нормам".

У свою чергу Річард Пейнтер, колишній головний юрист з питань етики в адміністрації Джорджа Буша-молодшого та критик Трампа, заявив, що ці виплати, ймовірно, порушують федеральний закон, який забороняє доплачувати федеральним службовцям із сторонніх джерел.

"Він явно намагається полегшити їм фінансове становище під час роботи на державній службі в Білому домі. Так чинити не можна", — зазначив Пейнтер.

Хто така Наталі Харп

До того, як Наталі Харп, яка зовні схожа на дочку Трампа Іванку, почала працювати в Білому домі, вона була ведучою каналу Fox News.

В адміністрації Трампа її прозвали "людиною-принтером" через те, що вона носить із собою портативний принтер, щоб роздруковувати для президента вигідні публікації в ЗМІ та повідомлення з соціальних мереж, оскільки він воліє читати важливу інформацію на папері, а не з екрану.

Харп була помічена серед осіб, які супроводжували американського лідера на саміті НАТО в Анкарі (Туреччина) у вересні цього року.

Чи пов’язують асистентку без офіційного статусу та американського лідера якісь стосунки — питання залишається відкритим. Багато хто, зокрема її рідний брат Престон, зазначав, що у неї з політиком — "нездорові" стосунки. За словами Престона, у захопленні його сестри Трампом винна ідеологія "американської винятковості", яку їм прищеплювали батьки, які навчали їх вдома:

Наталі уперше познайомилася з Трампом під час своєї боротьби з раком кісток другої стадії і вважає, що він врятував їй життя. Тепер Харп постійно перебуває в Білому домі й часто залишається з Трампом допізна, коли він особливо активний у соціальних мережах.

Наталі Харп відповідає за соціальні мережі президента США Фото: The Trump Organization

Президент не соромиться демонструвати свою симпатію до Харп. Наприклад, в одному з уривків книги описується, як президент США "почав говорити своїм співробітникам, що Наталі (він називає її, використовуючи французьку вимову з наголосом на останньому складі) — єдина, хто "любить його так само сильно, як його дружина та діти".

"Ви всі підете й заробите гроші. Вона мене ніколи не покине", — нібито сказав він.

Біограф Трампа Майкл Вольф, а також Меггі Хаберман та Джонатан Свон, автори книги "Зміна режиму: Усередині імперського президентства Дональда Трампа", стверджували, що Харп надсилала президенту досить неоднозначні записки.

"Ти — все, що для мене важливо", — йшлося в одній із записок. Наталі також казала Трампу, що ніколи не хоче його підвести, а ще називала його "Альфа й Омега". Повідомлення були настільки дивними, що Сьюзі Вайлз, яка згодом стала головою адміністрації Трампа в Білому домі, задалася питанням: "Де я?"

Увага до Харп посилилася після того, як минулого місяця газета The Washington Post повідомила, що вона входила до вузького кола співробітників, які супроводжували Трампа у фургоні для перевезення провізії. У цьому транспортному засобі президента таємно доправляли до іншого літака для вильоту з Туреччини, щоб уникнути можливого замаху з боку Ірану.

Нагадаємо, що в серпні широко обговорювалася фотографія, на якій Трамп їде на своєму гольф-карі, а його довірена помічниця Наталі Харп біжить за ним.

Також повідомлялося, що молода помічниця Трампа ледь не розкрила секретний план його безпеки.