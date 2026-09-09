Треть годовой зарплаты: личная ассистентка Трампа получила от него щедрый подарок

Президент США Дональд Трамп преподнес щедрые праздничные подарки четырем своим помощникам в Белом доме, в том числе и своей личной помощнице Натали Харп.

Харп, годовая зарплата которой в Белом доме составляет $150 тысяч, получила от президента $45 тысяч, сообщает The Washington Post со ссылкой на новые финансовые отчеты, опубликованные администрацией американского лидера.

Советник по коммуникациям Марго Мартин и заместитель директора по оперативной работе в Овальном кабинете Чемберлен Харрис также получили по $45 тысяч, а директор по оперативной работе в Овальном кабинете Уолт Наута — $20 тысяч.

При этом все трое, как и Харп, имеют приличный оклад: Мартин и Харрис зарабатывают $150 тысяч в год, а Наута — $175 тысяч.

По словам представителя Белого дома, у Трампа "давно существует практика дарить рождественские подарки людям из своего окружения — в том числе сотрудникам и помощникам, — как во время работы в правительстве, так и в период деятельности в частном секторе".

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Однако он не уточнил, получали ли подобные подарки от президента другие сотрудники, но уточнил, что денежные выплаты не связаны с "выполнением этими лицами своих официальных государственных обязанностей и, следовательно, полностью соответствуют действующим правовым и этическим нормам".

В свою очередь Ричард Пейнтер, бывший главный юрист по вопросам этики в администрации Джорджа Буша-младшего и критик Трампа, заявил, что эти выплаты, по-видимому, нарушают федеральный закон, запрещающий доплачивать федеральным служащим из сторонних источников.

"Он явно пытается облегчить им финансовое положение во время работы на госслужбе в Белом доме. Так поступать нельзя", — отметил Пейнтер.

Кто такая Натали Харп

До прихода в Белый дом Натали Харп, которая внешне похожа на дочь Трампа Иванку, работала ведущей канала Fox News.

В администрации Трампа ее прозвали "человеком-принтером" из-за того, что она носит с собой портативный принтер, чтобы распечатывать для президента благоприятные публикации в СМИ и сообщения из социальных сетей, поскольку он предпочитает читать важную информацию на бумаге, а не с экрана.

Харп была замечена в числе сопровождающих американского лидера на саммите НАТО в Анкаре (Турция) в сентябре этого года.

Связывают ли ассистентку без официального статуса и американского лидера какие-то отношения — вопрос открытый. Многие, в том числе ее родной брат Престон, говорили, что у нее и политика — "нездоровые" взаимодействия. По словам Престона, в увлечении его сестры Трампом виновата идеология "американской исключительности", которую им внушали родители, обучавшие их на дому:

Натали впервые познакомилась с Трампом во время своей борьбы с раком костей второй стадии, и считает, что он спас ей жизнь. Теперь Харп постоянно присутствует в Белом доме и часто остается с Трампом допоздна, когда он особенно активен в социальных сетях.

Натали Харп отвечает за социальные сети президента США Фото: The Trump Organization

Президент не стесняется демонстрировать свою симпатию к Харп. Например, в одном из отрывков книги описывается, как президент США "начал говорить своим сотрудникам, что Натали (он ее называет, используя французское произношение с ударением на последний слог) — единственная, кто "любит его так же сильно, как его жена и дети".

"Вы все пойдете и заработаете деньги. Она никогда меня не бросит"", — якобы произнес он.

Биограф Трампа Майкл Вольф, а также Мэгги Хаберман и Джонатан Свон, авторы книги "Смена режима: Внутри имперского президентства Дональда Трампа", утверждали, что Харп отправляла президенту весьма неоднозначные записки.

"Вы — все, что для меня важно", — говорилось в одной из записок. Натали также говорила Трампу, что никогда не хочет его подвести, а еще называла его "Альфа и Омега". Сообщения были настолько страннымы, что Сьюзи Уайлз, которая позже стала главой администрации Трампа в Белом доме, задалась вопросом: "Где я?"

Внимание к Харп усилилось после того, как в прошлом месяцеThe Washington Post сообщила, что она входила в узкий круг сотрудников, сопровождавших Трампа в фургоне для перевозки провизии. В этом транспортном средстве президента тайно везли к другому самолету для вылета из Турции, чтобы избежать возможного покушения со стороны Ирана.

Напомним, в августе широко обсуждалась фотография, на которой Трамп едет на своем гольф-каре, а его доверенная помощница Натали Харп бежит за ним.

Также сообщалось, что как молодая помощница Трампа едва не раскрыла секретный план его безопасности.