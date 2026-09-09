Український Ан-32 здійснив переліт з Чернівців до Молдови: що відомо про спецрейс

Політ відбувся з необхідними дозволами та погодженнями, повідомило Управління цивільної авіації Молдови.

Український військово-транспортний літак Антонов Ан-32 8 вересня здійснив переліт із Чернівців до Молдови та приземлився в міжнародному аеропорту Меркулешти. Перед посадкою борт пролетів над містом Бельці на висоті близько 1350 метрів. Про це повідомило молдовське видання NewsMaker із посиланням на дані Органу цивільної авіації країни (AAC).

В Органі цивільної авіації Молдови пояснили, що цей рейс не був самовільним — політ пройшов з усіма необхідними погодженнями.

"Рейс за маршрутом Чернівці — Маркулешти виконали з усіма необхідними дозволами та погодженнями. Маршрут узгодили через Міністерство закордонних справ, а план польоту офіційно затвердили", — зазначають у відомстві.

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У польотній документації борт було позначено як літак української Державної служби з надзвичайних ситуацій. Наразі офіційно не повідомляється, з якою саме метою український Ан-32 здійснив переліт до Меркулештів, що саме він перевозив і коли літак має повернутися до України. Відомо лише, що в документах рейсу як оператор була зазначена ДСНС України, а сам переліт відбувся з необхідними дозволами.

За інформацією видання, літак виконав маршрут Чернівці — Меркулешти, після чого приблизно о 11:35 за місцевим часом здійснив посадку на аеродромі на півночі Молдови.

Зазначимо, що міжнародний аеропорт Меркулешти розташований на півночі Молдови, приблизно за 30 км від українського кордону. Аеродром використовується також як військово-повітряна база та належить Повітряним силам Молдови.

Переліт українського Ан-32 відбувся на тлі складної безпекової ситуації в регіоні. Так, у ніч проти 9 вересня російські безпілотники атакували прикордонну інфраструктуру поблизу молдовського кордону. Напередодні, 8 вересня, через появу російського ударного безпілотника на території Молдови тимчасово призупиняли роботу аеропорту в румунських Яссах.

При цьому молдовська влада не пов'язувала приліт українського Ан-32 із російською атакою. Навпаки, Управління цивільної авіації окремо підтвердило, що політ був заздалегідь погоджений і мав затверджений план.

Нагадаємо, український повітряний простір для цивільної авіації залишається закритим через повномасштабну війну Росії. Тому польоти українських державних і спеціальних повітряних суден за межі країни здійснюються за окремими погодженими процедурами.

До слова, перед запланованим приїздом спецпосланців Дональда Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера в Україну, Росія завдала ударів по злітних смугах аеропортів "Бориспіль" і "Київ" ("Жуляни"). За словами Зеленського, таким чином Кремль хотів продемонструвати, що в Україні нібито немає безпеки для польотів. Попри атаки, українські аеропорти технічно залишалися готовими прийняти американську делегацію, однак Віткофф і Кушнер зрештою прибули до Києва потягом.

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