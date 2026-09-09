Украинский Ан-32 совершил перелет из Черновцов в Молдову: что известно о спецрейсе

Полет состоялся с необходимыми разрешениями и согласованиями, сообщило Управление гражданской авиации Молдовы.

8 сентября украинский военно-транспортный самолет "Антонов" Ан-32 совершил перелет из Черновцов в Молдову и приземлился в международном аэропорту Меркулешти. Перед посадкой самолет пролетел над городом Бельцы на высоте около 1350 метров. Об этом сообщило молдавское издание NewsMaker со ссылкой на данные Органа гражданской авиации страны (AAC).

В Органе гражданской авиации Молдовы пояснили, что этот рейс не был самовольным — полет состоялся с соблюдением всех необходимых согласований.

"Рейс по маршруту Черновцы — Маркулешти был выполнен со всеми необходимыми разрешениями и согласованиями. Маршрут был согласован через Министерство иностранных дел, а план полёта был официально утверждён", — отмечают в ведомстве.

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В полётной документации самолёт был указан как самолёт Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. На данный момент официально не сообщается, с какой именно целью украинский Ан-32 совершил перелёт в Меркулешти, что именно он перевозил и когда самолёт должен вернуться в Украину. Известно лишь, что в документах рейса в качестве оператора была указана ГСЧС Украины, а сам перелет состоялся с необходимыми разрешениями.

По информации издания, самолёт выполнил рейс по маршруту Черновцы — Меркулешти, после чего примерно в 11:35 по местному времени совершил посадку на аэродроме на севере Молдовы.

Отметим, что международный аэропорт Меркулешти расположен на севере Молдовы, примерно в 30 км от украинской границы. Аэродром также используется в качестве военно-воздушной базы и принадлежит Военно-воздушным силам Молдовы.

Перелет украинского Ан-32 состоялся на фоне сложной ситуации с безопасностью в регионе. Так, в ночь на 9 сентября российские беспилотники атаковали пограничную инфраструктуру вблизи молдавской границы. Накануне, 8 сентября, из-за появления российского ударного беспилотника на территории Молдовы временно приостановили работу аэропорта в румынских Яссах.

При этом молдавские власти не связывали прилет украинского Ан-32 с российской атакой. Напротив, Управление гражданской авиации отдельно подтвердило, что полет был заранее согласован и имел утвержденный план.

Напомним, что воздушное пространство Украины для гражданской авиации остается закрытым из-за полномасштабной войны, развязанной Россией. Поэтому полеты украинских государственных и специальных воздушных судов за пределы страны осуществляются в соответствии с отдельными согласованными процедурами.

Кстати, перед запланированным приездом специальных посланников Дональда Трампа — Стива Виткоффа и Джареда Кушнера — в Украину, Россия нанесла удары по взлетным полосам аэропортов "Борисполь" и "Киев" ("Жуляны"). По словам Зеленского, таким образом Кремль хотел продемонстрировать, что в Украине якобы нет безопасности для полетов. Несмотря на атаки, украинские аэропорты технически оставались готовыми принять американскую делегацию, однако Виткофф и Кушнер в итоге прибыли в Киев на поезде.

Кроме того, мы сообщали, что над Украиной начал боевое дежурство шведский самолет ДРЛВ.