Пальне закінчується: у 26 російських аеропортах обмежили заправку літаків

Наслідки серії ударів українських безпілотників по нафтопереробних заводах відчутно вдарили по цивільній авіації країни-агресора. Тепер заправити літак стало проблемою навіть у найбільших аеропортах Росії.

Російські аеропорти по всій країні почали масово запроваджувати обмеження на заправку повітряних суден. Паливна криза сягнула щонайменше 26 авіагаваней, від Калінінграда на заході до Петропавловська-Камчатського на сході. Про це повідомляє The Moscow Times.

За даними аналізу видання "Верстка", яке вивчило систему аеронавігаційної інформації, перша хвиля обмежень запрацювала ще у червні, а друга накрила аеропорти вже у вересні. Терміни дії лімітів різняться залежно від локації – від одного до семи місяців.

Хто постраждав найбільше

Найжорсткіші умови встановили у петербурзькому Пулково – там до березня 2027 року дозволено заправляти літаки виключно згідно з планом польоту, без жодних додаткових обсягів. Аналогічний режим діятиме в калінінградському Храбровому до грудня.

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У п'ятнадцяти з двадцяти шести аеропортів обмеження торкнулися лише іноземних авіакомпаній – їм дозволено заправитися рівно на один рейс. Такі правила вже діють, зокрема, у Казані, Уфі, Пермі, Єкатеринбурзі, Челябінську, Тюмені, Іркутську, Владивостоці, Хабаровську та Якутську.

Найгостріша ситуація склалася на півдні Росії, де частина авіагаваней взагалі не працює через бойові дії. З шести залишених діючими аеропортів заправку обмежили для всіх без винятку перевізників у Сочі, Волгограді та Астрахані, тоді як у Краснодарі це стосується лише іноземних компаній.

Причина кризи – удари по нафтозаводах

Паливний дефіцит у Росії спричинили регулярні удари Збройних сил України по нафтопереробних потужностях. Із початку 2026 року українські дрони вразили російські НПЗ понад 70 разів, вивівши з ладу низку найбільших підприємств галузі. У результаті обсяги нафтопереробки в країні впали до мінімального рівня з 2002 року.

Уряд РФ намагався зменшити наслідки, ввівши до 30 листопада заборону на експорт авіаційного пального, однак ситуацію це кардинально не виправило. Аналітики прогнозують подальше зростання цін на авіаційний гас, поки не завершиться ремонт пошкоджених заводів.

Раніше повідомлялося, що в ніч на 11 вересня в російському Волгограді прогриміла серія вибухів, після чого в промисловій зоні спалахнула пожежа – користувачі мережі припускають, що місто зазнало ракетного удару.

Тієї ж ночі безпілотники масовано атакували Саратов – після вибухів у промисловому районі міста також виникла масштабна пожежа.

Крім того, економіст Володимир Омельченко пояснив, які наслідки може отримати Росія у разі продовження масованих атак на українську енергетику та цивільну інфраструктуру – на його думку, існує три ключові способи стримати подальшу агресію Кремля.