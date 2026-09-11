Топливо заканчивается: в 26 российских аэропортах ограничили заправку самолетов

Последствия серии ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам нанесли ощутимый ущерб гражданской авиации страны-агрессора. Теперь заправить самолет стало проблемой даже в крупнейших аэропортах России.

Российские аэропорты по всей стране начали массово вводить ограничения на заправку воздушных судов. Топливный кризис затронул как минимум 26 аэропортов, от Калининграда на западе до Петропавловска-Камчатского на востоке. Об этом сообщает The Moscow Times.

По данным анализа издания "Верстка", которое изучило систему аэронавигационной информации, первая волна ограничений вступила в силу ещё в июне, а вторая затронула аэропорты уже в сентябре. Сроки действия ограничений варьируются в зависимости от местоположения — от одного до семи месяцев.

Кто пострадал больше всего

Наиболее строгие условия введены в петербургском Пулково — там до марта 2027 года разрешено заправлять самолеты исключительно в соответствии с планом полета, без каких-либо дополнительных объемов. Аналогичный режим будет действовать в калининградском Храбровом до декабря.

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В пятнадцати из двадцати шести аэропортов ограничения коснулись только иностранных авиакомпаний — им разрешено заправляться ровно на один рейс. Такие правила уже действуют, в частности, в Казани, Уфе, Перми, Екатеринбурге, Челябинске, Тюмени, Иркутске, Владивостоке, Хабаровске и Якутске.

Наиболее острая ситуация сложилась на юге России, где часть авиагаваней вообще не работает из-за боевых действий. Из шести оставшихся действующих аэропортов заправку ограничили для всех без исключения перевозчиков в Сочи, Волгограде и Астрахани, тогда как в Краснодаре это касается только иностранных компаний.

Причина кризиса — удары по нефтеперерабатывающим заводам

Дефицит топлива в России вызван регулярными ударами Вооружённых сил Украины по нефтеперерабатывающим мощностям. С начала 2026 года украинские дроны нанесли удары по российским НПЗ более 70 раз, выведя из строя ряд крупнейших предприятий отрасли. В результате объемы нефтепереработки в стране упали до минимального уровня с 2002 года.

Правительство РФ пыталось смягчить последствия, введя до 30 ноября запрет на экспорт авиационного топлива, однако это кардинально не исправило ситуацию. Аналитики прогнозируют дальнейший рост цен на авиационный керосин до тех пор, пока не завершится ремонт поврежденных заводов.

Ранее сообщалось, что в ночь на 11 сентября в российском Волгограде прогремела серия взрывов, после чего в промышленной зоне вспыхнул пожар — пользователи сети предполагают, что город подвергся ракетному удару.

В ту же ночь беспилотники подвергли Саратов массированной атаке — после взрывов в промышленном районе города также разразился масштабный пожар.

Кроме того, экономист Владимир Омельченко объяснил, с какими последствиями может столкнуться Россия в случае продолжения массированных атак на украинскую энергетику и гражданскую инфраструктуру — по его мнению, существует три основных способа сдержать дальнейшую агрессию Кремля.