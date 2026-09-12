Це не жарт, все серйозно: Трамп наказав армії США готувати до війни з інопланетянами — Bild

У США вже розробили план дій на випадок, якщо буде підтверджено існування позаземної цивілізації. Психология Дженніс Вілгауер говорить, що члени наукових рад з питань аномальних явищ отримали вказівки у Вашингтоні.

З її слів, під час зустрічі в офісі директора Національної розвідки США 31 серпня низка осіб обговорювали питання можливої війни проти інопланетян. Про це пише німецьке видання Bild.

Вілгауер наголосила, що факт розмови серед спецслужб ще "не означає підтвердження існування прибульців або підготовки офіційного оголошення". Водночас, як каже науковиця, американська влада оцінює можливі наслідки такого відкриття як "достатньо серйозні" для попереднього планування, а у Білому домі готові до лідерства в світі.

Подробиці плану не розголошуються. Зокрема, невідомо, які установи його виконуватимуть, що стане підставою для активації та чи передбачає він заходи для подолання суспільної паніки. Але пані Вілгауер натякає, що під час зустрічі їм буквально натякнули про рішення "зверху" в Білому домі і наказ навіть для армійських частин.

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Вже саме факт зустрічі має велике значення. Державна підготовка є важливою, але вона не може замінити масштабнішу роботу громади. психологиня та учасниця UAP Science Advisory Council Ph.D. Дженніс Вілгауер

Сама Вілгауер підготувала 60-сторінковий звіт про психологічні наслідки можливого підтвердження існування прибульців. Вона вважає, що до такого сценарію потрібно готувати не лише державні структури, а й суспільство загалом.

Серед можливих заходів — спеціальні навчання для правоохоронців, медиків, учителів, священнослужителів, рятувальників і фахівців із психічного здоров’я. Також мають з’явитися центри, де громадяни зможуть отримувати відповіді на запитання та довгострокову психологічну підтримку.

Для порівняння, як нагадує німецьке ЗМІ, уряд Німеччини у 2018 році заявляв, що не має подібних протоколів чи планів. Берлін тоді пояснював це тим, що вважає перший контакт із позаземним життям на території країни вкрай малоймовірним.

Раніше Фокус повідомляв про найвражаючі кадри НЛО з архівів Пентагону. Масив документів, оприлюднений за часів адміністрації Дональда Трампа, дав змогу зазирнути за лаштунки деяких із найзагадковіших інцидентів, які розслідувало уряд США.

Згодом стало відомо про те, що Трамп хоче оприлюднити урядові файли про НЛО. Крім того, він звинуватив свого попередника Барак Обама у нібито розголошенні секретної інформації на цю тему.