Это не шутка, все серьезно: Трамп приказал армии США готовиться к войне с инопланетянами — Bild

В США уже разработали план действий на случай, если будет подтверждено существование внеземной цивилизации. Психолог Дженнис Вилгауэр сообщает, что члены научных советов по вопросам аномальных явлений получили указания в Вашингтоне.

По её словам, во время встречи в офисе директора Национальной разведки США 31 августа несколько человек обсуждали вопрос о возможной войне против инопланетян. Об этом пишет немецкое издание Bild.

Вилгауэр подчеркнула, что сам факт обсуждения этого вопроса в спецслужбах ещё "не означает подтверждения существования пришельцев или подготовки официального заявления". В то же время, по словам учёной, американские власти оценивают возможные последствия такого открытия как "достаточно серьёзные" для предварительного планирования, а в Белом доме готовы к лидерству в мире.

Подробности плана не разглашаются. В частности, неизвестно, какие учреждения будут его выполнять, что станет основанием для его запуска и предусматривает ли он меры по преодолению паники среди населения. Но г-жа Вилгауэр намекает, что во время встречи им буквально намекнули о решении "сверху" в Белом доме и о приказе даже для армейских частей.

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Уже сам факт встречи имеет большое значение. Государственная подготовка важна, но она не может заменить более масштабную работу сообщества. психолог и участница Научно-консультативного совета UAP Кандидат наук Дженнис Вилгауэр

Сама Вилгауэр подготовила 60-страничный отчет о психологических последствиях возможного подтверждения существования инопланетян. Она считает, что к такому сценарию необходимо готовить не только государственные структуры, но и общество в целом.

Среди возможных мер — специальные тренинги для сотрудников правоохранительных органов, медиков, учителей, священнослужителей, спасателей и специалистов в области психического здоровья. Также планируется открыть центры, где граждане смогут получить ответы на вопросы и долгосрочную психологическую поддержку.

Для сравнения, как напоминает немецкое СМИ, правительство Германии в 2018 году заявляло, что не располагает подобными протоколами или планами. Берлин тогда объяснял это тем, что считает первый контакт с внеземной жизнью на территории страны крайне маловероятным.

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