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Мільярдер Пітер Тіль таємно придбав найдорожчий особняк у США

Пітер Тіль
Пітер Тіль придбав найдорожчий особняк у США, але не планує там жити | Фото: The White House

За купівлею маєтку Casa Encantada за 130 мільйонів доларів стоїть мільярдер Пітер Тіль, засновник компанії Palantir, який відомий своєю підтримкою Дональда Трампа та Джея Ді Венса.

Переможцем аукціону з продажу одного з найдорожчих маєтків Лос-Анджелеса стала компанія з обмеженою відповідальністю, пов’язана зі співзасновником Palantir та PayPal; ім’я справжнього покупця залишалося в таємниці протягом кількох місяців, повідомляє WSJ.

Фото: Соцсети

Маєток Casa Encantada у районі Бель-Ейр, збудований у 1930-х роках і який колись вважався одним із найвеличніших будинків Лос-Анджелеса, у липні змінив власника. Угода на суму 130 мільйонів доларів відбулася під час аукціону, який пройшов у обстановці, далекій від розкоші: торги щодо примусового продажу нерухомості (у зв’язку зі стягненням заборгованості) проводилися під відкритим небом, біля непримітного фонтану на площі Civic Center Plaza у місті Помона, а аукціоніст був одягнений у джинсові бриджі. За словами обізнаних осіб, переможцем торгів — ім’я якого залишалося суворою таємницею протягом кількох місяців після аукціону — стала компанія з обмеженою відповідальністю, пов’язана з мільярдером і представником технологічного сектору Пітером Тілем.

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Тіль — підприємець і венчурний інвестор, який стояв біля витоків Palantir Technologies та PayPal і став першим стороннім інвестором Facebook, — придивлявся до цього легендарного маєтку площею 3700 кв. м ще задовго до аукціону.

Ця угода поповнила обширний портфель нерухомості 58-річного бізнесмена, до якого вже входять будинки у Вашингтоні (округ Колумбія), Маямі та Буенос-Айресі (Аргентина), а також комплекс будівель на Гаваях. У нього також є нерухомість у Новій Зеландії, громадянином якої він є. За словами джерела, обізнаного з ситуацією, Тіль, який народився в Німеччині, наприкінці минулого року переніс своє основне місце проживання з Каліфорнії до Маямі, штат Флорида.

За словами джерела, Тіль не планує жити в Casa Encantada, а розглядає цей об’єкт як інвестиційний актив і має намір його модернізувати.

Casa Encantada — це знаменита садиба в Лос-Анджелесі

Маєток Casa Encantada площею приблизно 3,4 гектара має сім спалень. Воно двічі ставало найдорожчим приватним будинком, який коли-небудь продавався у США: спочатку в 1980 році за 12,4 мільйона доларів, а потім у 2000 році — за 94 мільйони доларів.

Продаж Casa Encantada ознаменував завершення історії, яка привернула до себе увагу світської еліти Лос-Анджелеса.

Цей будинок, який тривалий час належав покійному фінансисту та телекомунікаційному магнату Гері Віннику та його дружині Карен Віннік, після смерті Гері у 2023 році став предметом тривалої суперечки, пов’язаної з процедурою стягнення застави.

Гері, який заснував компанію Global Crossing з амбіційним планом прокладення підводного оптоволоконного кабелю навколо світу, колись вважався найбагатшою людиною Лос-Анджелеса. Однак після його смерті з’ясувалося, що він мав борги.

Нагадаємо, раніше "Фокус" розповідав історію Гері Вінника, який розтратив статок у 6 млрд доларів.

Також ми писали про Пітера Тіле, який не тільки неймовірно багатий, а й є одним із найзагадковіших техномагнатів сучасності.