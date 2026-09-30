Мільярдер Пітер Тіль таємно придбав найдорожчий особняк у США

За купівлею маєтку Casa Encantada за 130 мільйонів доларів стоїть мільярдер Пітер Тіль, засновник компанії Palantir, який відомий своєю підтримкою Дональда Трампа та Джея Ді Венса.

Переможцем аукціону з продажу одного з найдорожчих маєтків Лос-Анджелеса стала компанія з обмеженою відповідальністю, пов’язана зі співзасновником Palantir та PayPal; ім’я справжнього покупця залишалося в таємниці протягом кількох місяців, повідомляє WSJ.

Фото: Соцсети

Маєток Casa Encantada у районі Бель-Ейр, збудований у 1930-х роках і який колись вважався одним із найвеличніших будинків Лос-Анджелеса, у липні змінив власника. Угода на суму 130 мільйонів доларів відбулася під час аукціону, який пройшов у обстановці, далекій від розкоші: торги щодо примусового продажу нерухомості (у зв’язку зі стягненням заборгованості) проводилися під відкритим небом, біля непримітного фонтану на площі Civic Center Plaza у місті Помона, а аукціоніст був одягнений у джинсові бриджі. За словами обізнаних осіб, переможцем торгів — ім’я якого залишалося суворою таємницею протягом кількох місяців після аукціону — стала компанія з обмеженою відповідальністю, пов’язана з мільярдером і представником технологічного сектору Пітером Тілем.

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Тіль — підприємець і венчурний інвестор, який стояв біля витоків Palantir Technologies та PayPal і став першим стороннім інвестором Facebook, — придивлявся до цього легендарного маєтку площею 3700 кв. м ще задовго до аукціону.

Ця угода поповнила обширний портфель нерухомості 58-річного бізнесмена, до якого вже входять будинки у Вашингтоні (округ Колумбія), Маямі та Буенос-Айресі (Аргентина), а також комплекс будівель на Гаваях. У нього також є нерухомість у Новій Зеландії, громадянином якої він є. За словами джерела, обізнаного з ситуацією, Тіль, який народився в Німеччині, наприкінці минулого року переніс своє основне місце проживання з Каліфорнії до Маямі, штат Флорида.

За словами джерела, Тіль не планує жити в Casa Encantada, а розглядає цей об’єкт як інвестиційний актив і має намір його модернізувати.

Casa Encantada — це знаменита садиба в Лос-Анджелесі

Маєток Casa Encantada площею приблизно 3,4 гектара має сім спалень. Воно двічі ставало найдорожчим приватним будинком, який коли-небудь продавався у США: спочатку в 1980 році за 12,4 мільйона доларів, а потім у 2000 році — за 94 мільйони доларів.

Продаж Casa Encantada ознаменував завершення історії, яка привернула до себе увагу світської еліти Лос-Анджелеса.

Цей будинок, який тривалий час належав покійному фінансисту та телекомунікаційному магнату Гері Віннику та його дружині Карен Віннік, після смерті Гері у 2023 році став предметом тривалої суперечки, пов’язаної з процедурою стягнення застави.

Гері, який заснував компанію Global Crossing з амбіційним планом прокладення підводного оптоволоконного кабелю навколо світу, колись вважався найбагатшою людиною Лос-Анджелеса. Однак після його смерті з’ясувалося, що він мав борги.

Нагадаємо, раніше "Фокус" розповідав історію Гері Вінника, який розтратив статок у 6 млрд доларів.

Також ми писали про Пітера Тіле, який не тільки неймовірно багатий, а й є одним із найзагадковіших техномагнатів сучасності.