Миллиардер Питер Тиль тайно купил самый дорогой особняк США

За покупкой поместья Casa Encantada за 130 миллионов долларов стоит миллиардер Питер Тиль, основатель компании Palantir, который известен своей поддержкой Дональда Трампа и Джей Ди Вэнса.

Победителем торгов по приобретению одного из самых дорогих поместий Лос-Анджелеса стала компания с ограниченной ответственностью, связанная с соучредителем Palantir и PayPal; имя реального покупателя оставалось в тайне в течение нескольких месяцев, сообщает WSJ.

Фото: Соцсети

Поместье Casa Encantada в районе Бель-Эйр, построенное в 1930-х годах и некогда считавшееся одним из самых величественных домов Лос-Анджелеса, в июле сменило владельца. Сделка на сумму 130 миллионов долларов состоялась в ходе аукциона, который прошел в обстановке, далекой от роскоши: торги по принудительной продаже недвижимости (в связи с взысканием задолженности) проводились под открытым небом, у неприметного фонтана на площади Civic Center Plaza в городе Помона, а аукционист был одет в джинсовые бриджи. По словам осведомленных лиц, победителем торгов — чье имя оставалось строгим секретом в течение нескольких месяцев после аукциона — стала компания с ограниченной ответственностью, связанная с миллиардером и представителем технологического сектора Питером Тилем.

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Тиль — предприниматель и венчурный инвестор, стоявший у истоков Palantir Technologies и PayPal и ставший первым сторонним инвестором Facebook, — присматривался к этому легендарному поместью площадью 3700 кв. м. задолго до аукциона.

Эта сделка пополнила обширный портфель недвижимости 58-летнего бизнесмена, в который уже входят дома в Вашингтоне (округ Колумбия), Майами и Буэнос-Айресе (Аргентина), а также комплекс зданий на Гавайях. У него также есть недвижимость в Новой Зеландии, гражданином которой он является. По словам источника, знакомого с ситуацией, Тиль, родившийся в Германии, в конце прошлого года перенес свое основное место жительства из Калифорнии в Майами, Флорида.

По словам источника, Тиль не планирует жить в Casa Encantada, а рассматривает этот объект как инвестиционный актив и намерен его модернизировать.

Casa Encantada - это знаковое имение в ЛА

Поместье Casa Encantada площадью примерно 3,4 гектара располагает семью спальнями. Оно дважды становилось самым дорогим частным домом, когда-либо проданным в США: сначала в 1980 году за 12,4 миллиона долларов, а затем в 2000 году — за 94 миллиона долларов.

Продажа Casa Encantada ознаменовала завершение истории, приковавшей к себе внимание светской элиты Лос-Анджелеса.

Этот дом, долгое время принадлежавший покойному финансисту и телекоммуникационному магнату Гэри Виннику и его супруге Карен Винник, после смерти Гэри в 2023 году стал предметом затяжного спора, связанного с процедурой взыскания залога.

Гэри, основавший компанию Global Crossing с амбициозным планом прокладки подводного оптоволоконного кабеля вокруг света, когда-то считался самым богатым человеком Лос-Анджелеса. Однако после его смерти выяснилось, что он был в долгах.

Напомним, ранее Фокус рассказывал историю Гэри Винника, который прокутил состояние в 6 млрд долларов.

Также мы писали о Питере Тиле, который мало того, что баснословно богат, но еще является и одним из самых таинственных техномагнатов современности.