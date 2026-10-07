Чи загрожує Україні чума з Росії: у МЗС оцінили ризик поширення

Загроз поширення чуми з Росії на українську територію наразі немає. Речник МЗС України Георгій Тихий зазначив, що служби стежать за цією ситуацією.

Українські дипломати заспокоюють, що підстав побоюватися, що чума прийде з Росії, наразі немає. Таку оцінку речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий дав у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Важливо. Органи влади та система охорони здоров'я стежать за ситуацією у РФ і вивчають заходи, які на своїх кордонах запроваджують сусідні з нею країни.

Чума у Росії

Спалах стався в Іркутську. Нульовою пацієнткою стала 28-річна лаборантка Іркутського науково-дослідного протичумного інституту Сибіру та Далекого Сходу Дарія Шипілова. Вона померла 2 жовтня, через два дні після появи перших симптомів. Згодом ізолювали ще близько 200 людей, які з нею контактували, у регіоні почалася паніка, а на вулицях помічали людей у захисних костюмах.

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Ані місцеві, ані федеральні чиновники досі не наважуються назвати, про яку саме "смертельну інфекційну хворобу" йдеться. Його журналісти проаналізували публікації в російських медіа та телеграм-каналах, щоб оцінити ймовірний масштаб зараження.

Видання Astra звернуло увагу на інше: спершу місцева влада прямо вжила слово "чума", однак згодом оперативно видалила ці повідомлення, а також про карантин у лікарні Шелехова, де померла науковиця, і про поїздки до сусідніх міст.

За наявною інформацією, серед тих, хто опинився на карантині, уже є люди з симптомами чуми.

Раніше повідомлялося, що в Росії зафіксували спалах легеневої чуми, інформацію про який влада намагається приховати. Видання Фокус з'ясовувало, наскільки небезпечна ця хвороба та які ризики вона несе для решти світу.

Крім того, ми писали, що після останніх повідомлень з Іркутської області в Росії різко зросли продажі роману Альбера Камю "Чума".

Водночас заслужена лікарка України Ольга Голубовська наголошує: "іркутська чума" — це не спалах смертельної хвороби, а окремий випадок, щодо якого бракує інформації, адже у світі щороку реєструють близько 3000 випадків чуми, тож серйозного поширення не буде.