Грозит ли Украине чума из России: в МИД оценили риск распространения

Угрозы распространения чумы из России на территорию Украины пока нет. Пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий отметил, что соответствующие службы следят за развитием ситуации.

Украинские дипломаты уверяют, что пока нет оснований опасаться, что чума придет из России. Такую оценку дал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Георгий Тихий в комментарии журналистке "Новости.LIVE" Галине Остаповец.

Важно. Органы власти и система здравоохранения следят за ситуацией в РФ и изучают меры, которые принимают на своих границах соседние с ней страны.

Чума в России

Вспышка произошла в Иркутске. "Нулевой" пациенткой стала 28-летняя лаборантка Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока Дария Шипилова. Она скончалась 2 октября, через два дня после появления первых симптомов. Впоследствии изолировали ещё около 200 человек, которые с ней контактировали, в регионе началась паника, а на улицах стали замечать людей в защитных костюмах.

Видео дня

Ни местные, ни федеральные чиновники до сих пор не решаются назвать, о какой именно "смертельной инфекционной болезни" идет речь. Журналисты проанализировали публикации в российских СМИ и Telegram-каналах, чтобы оценить вероятный масштаб заражения.

Издание Astra обратило внимание на другое: сначала местные власти прямо употребили слово "чума", однако впоследствии оперативно удалили эти сообщения, а также сообщения о карантине в больнице Шелехова, где скончалась учёная, и о поездках в соседние города.

По имеющимся данным, среди тех, кто оказался на карантине, уже есть люди с симптомами чумы.

Ранее сообщалось, что в России зафиксирована вспышка легочной чумы, информацию о которой власти пытаются скрыть. Издание "Фокус" выясняло, насколько опасна эта болезнь и какие риски она представляет для остального мира.

Кроме того, мы писали, что после последних сообщений из Иркутской области в России резко выросли продажи романа Альбера Камю "Чума".

В то же время заслуженный врач Украины Ольга Голубовская подчеркивает: "Иркутская чума" — это не вспышка смертельной болезни, а единичный случай, о котором недостаточно информации, ведь в мире ежегодно регистрируется около 3000 случаев чумы, поэтому серьезного распространения не будет.