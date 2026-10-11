Член АдН опублікував карту Німеччини зі значно розширеними кордонами: реакція партії (фото)

Член федерального виконавчого комітету молодіжного крила АдН "Покоління Німеччина" Гельмут Штрауф опублікував у День німецької єдності карту Німеччини, яка включає території низки країн Європи.

Карта, оприлюднена Гельмутом Штрауфом, охоплює французький регіон Ельзас-Лотарингія, а також частини Австрії, Польщі, Угорщини, Італії, Люксембургу, Данії, Румунії, Бельгії, Швейцарії, Словаччини та Нідерландів. Про це пише газета tazз посиланням на видалений пост Штрауфа у соцмережі X.

У підписі до карти йшлося: "Німецька єдність означає Німеччину, яка об’єднує весь німецький народ в одній державі. Сьогодні ми відзначаємо важливу подію на шляху до цього". Публікація викликала хвилю обурення у соціальних мережах, особливо у Франції.

Пост Гельмута Штрауфа Фото: Скриншот

Інцидент вже прокоментували у Виконавчому комітеті АдН. Речник Венделін Фессль заявив у коментарі журналістам, що висловлювання Штрауфа не відповідає ні стандартам історичної політики, ні розумінню реальної політики партії. Детальніше цю ситуацію планують розглянути на наступному засіданні.

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"Патріотизму не потрібні фантазії про історичні карти", — наголосив Фессль.

Своєю чергою Штрауф стверджує, що його пост не мав на меті закликати Німеччину анексувати сусідні країни. Він заявив, що просто хотів вказати на "спільну історію" та "спільну долю" Німеччини та Австрії. Наразі сторінка Штрауфа недоступна в X.

Нагадаємо, Бундестаг під час спеціального засідання до 85-х роковин трагедії Бабиного Яру ухвалив рішення про особливу історичну відповідальність Німеччини перед Україною.

Фокус також повідомляв, що колишній канцлер Німеччини Герхард Шредера прилетів до Москви в день народження Володимира Путіна.