Член АдГ опубликовал карту Германии со значительно расширенными границами: реакция партии (фото)
Член федерального исполнительного комитета молодёжного крыла АдГ "Поколение Германия" Гельмут Штрауф опубликовал в День немецкого единства карту Германии, на которой обозначены территории ряда европейских стран.
Карта, опубликованная Гельмутом Штрауфом, охватывает французский регион Эльзас-Лотарингия, а также части Австрии, Польши, Венгрии, Италии, Люксембурга, Дании, Румынии, Бельгии, Швейцарии, Словакии и Нидерландов. Об этом пишет газета taz со ссылкой на удаленный пост Штрауфа в социальной сети X.
В подписи к карте говорилось: "Немецкое единство означает Германию, объединяющую весь немецкий народ в одном государстве. Сегодня мы отмечаем важное событие на пути к этому". Публикация вызвала волну возмущения в социальных сетях, особенно во Франции.
Инцидент уже прокомментировали в Исполнительном комитете АдН. Пресс-секретарь Венделин Фессль заявил в беседе с журналистами, что высказывания Штрауфа не соответствуют ни стандартам исторической политики, ни пониманию реальной политики партии. Более подробно эту ситуацию планируют рассмотреть на следующем заседании.
"Патриотизму не нужны фантазии об исторических картах", — подчеркнул Фессль.
В свою очередь Штрауф утверждает, что его пост не был направлен на то, чтобы призвать Германию аннексировать соседние страны. Он заявил, что просто хотел указать на "общую историю" и "общую судьбу" Германии и Австрии. В настоящее время страница Штрауфа недоступна в X.
Напомним, что Бундестаг на специальном заседании, посвященном 85-й годовщине трагедии в Бабьем Яру, принял решение об особой исторической ответственности Германии перед Украиной.
Фокус также сообщал, что бывший канцлер Германии Герхард Шредер прилетел в Москву в день рождения Владимира Путина.