У Кремлі заявили, що прагнуть довгострокового миру, а не тимчасового припинення вогню. Такий коментар дав речник президента Росії Дмитро Пєсков стосовно умов Києва щодо проведення президентських виборів в Україні.

Як зазначив речник російського диктатора, Москва не зацікавлена ​​в тимчасовому перемир'ї, повідомляють російські ЗМІ.

"Ми не хочемо перемир'я; ми хочемо довгострокового миру і готові зробити все можливе для його досягнення", — наголосив Пєсков.

Водночас він зауважив, що Путін буде готовий дати вказівку не завдавати ударів по Україні в день виборів, якщо у Києві зберуться їх провести.

Зеленський сказав, за яких умов можливі вибори

Напередодні, 11 жовтня, Володимир Зеленський в інтерв'ю ABC News заявив, що Україна готова організувати президентські вибори за умови, що Росія погодиться на повне припинення вогню терміном на 60 днів.

Ця заява пролунала після слів Дональда Трампа, який запропонував знайти нового українського лідера для укладення угоди та звинуватив Зеленського в бажанні зашкодити Сполученим Штатам. Заклик Трампа також підтримав мільярдер Ілон Маск, заявивши, що український президент "зайшов надто далеко". За словами журналіста Пауля Ронцгаймера, посадовці в Києві були "шоковані й приголомшені" такими заявами.

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Нагадаємо, речник Кремля Дмитро Пєсков у коментарі виданню "РИА Новости" заявив, що перспективи врегулювання залежать від дій українського керівництва.

Крім того, адміністрація президента США Дональда Трампа запропонувала Москві три економічні стимули, щоб схилити її до обмеженого перемир’я з Україною. Серед можливих поступок — розблокування заморожених російських активів, багатомільярдна угода щодо "Лукойлу" та відновлення експорту білоруських калійних добрив.