Дональд Трамп закликав до зміни керівництва в Україні, стверджуючи, що чинній адміністрації бракує політичної волі для ухвалення складних рішень. Кремль миттєво відреагував на ці слова, підхопивши наратив про брак відповідальності з боку українського президента.

Обраний президент США Дональд Трамп висловив думку, що Україні потрібен новий лідер. Він вважає, що настав час для зміни керівництва, оскільки президент країни має ухвалити надзвичайно складні та доленосні рішення для завершення війни.

Кремль швидко підхопив риторику американського політика. Речник Кремля Дмитро Пєсков у коментарі пропагандистському виданню "РИА Новости" заявив, що перспективи врегулювання залежать від дій українського керівництва.

"Чи Зеленський бере на себе таку відповідальність, виявляє таку політичну волю, чи він цього не робить. Поки що він цього не робить", — наводять слова Пєскова російські ЗМІ.

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Нагадаємо, американський політичний консультант, стратег і радник Дональда Трампа з питань цифрових комунікацій та зв’язків із ЗМІ Алекс Брусевіц, який є однією з ключових і найвпливовіших молодих постатей у русі MAGA, розкритикував президента України.

Крім того, адміністрація президента США Дональда Трампа запропонувала Москві три економічні стимули, щоб схилити її до обмеженого перемир’я з Україною. Серед можливих поступок — розблокування заморожених російських активів, багатомільярдна угода щодо "Лукойлу" та відновлення експорту білоруських калійних добрив.

Зокрема, Володимир Путін так і не отримав привітання від президента США Дональда Трампа у свій день народження 7 жовтня. Телеграми з американської адміністрації так і не надійшло.