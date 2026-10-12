Дональд Трамп призвал к смене руководства в Украине, заявив, что нынешней администрации не хватает политической воли для принятия сложных решений. Кремль мгновенно отреагировал на эти слова, подхватив нарратив о недостатке ответственности со стороны украинского президента.

Избранный президент США Дональд Трамп высказал мнение, что Украине нужен новый лидер. Он считает, что настало время сменить руководство, поскольку президенту страны предстоит принять чрезвычайно сложные и судьбоносные решения для завершения войны.

Кремль быстро подхватил риторику американского политика. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в комментарии пропагандистскому изданию "РИА Новости" заявил, что перспективы урегулирования зависят от действий украинского руководства.

"Берёт ли Зеленский на себя такую ответственность, проявляет ли он такую политическую волю или же не делает этого. Пока что он этого не делает", — цитируют слова Пескова российские СМИ.

Видео дня

Напомним, что американский политический консультант, стратег и советник Дональда Трампа по вопросам цифровых коммуникаций и связей со СМИ Алекс Брусевиц, являющийся одной из ключевых и наиболее влиятельных молодых фигур в движении MAGA, подверг критике президента Украины.

Кроме того, администрация президента США Дональда Трампа предложила Москве три экономических стимула, чтобы склонить её к ограниченному перемирию с Украиной. Среди возможных уступок — разблокировка замороженных российских активов, многомиллиардная сделка по "Лукойлу" и возобновление экспорта белорусских калийных удобрений.

В частности, Владимир Путин так и не получил поздравления от президента США Дональда Трампа в свой день рождения 7 октября. Телеграммы от американской администрации так и не поступили.