Трамп не поздравил Путина с днем рождения: пресс-секретарь Песков подтвердил

Владимир Путин так и не получил поздравления от президента США Дональда Трампа в свой день рождения 7 октября. Телеграммы от американской администрации так и не поступили.

В Кремле ответили на вопрос, получил ли российский диктатор поздравления от американского лидера Дональда Трампа по случаю рождения. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов, сообщает "Интерфакс".

По словам представителя Путина, из Белого дома в Москву не поступило ни одного поздравительного послания.

"Поздравительной телеграммы от Трампа не было", — сказал Песков.

Стоит отметить, что Владимир Путин отмечал 74-летие 7 октября.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп объявил о переговорах с Владимиром Путиным по поводу возможной вспышки чумы в сибирском научно-исследовательском институте. Американский лидер не исключил, что Вашингтон окажет России помощь, а подробности пообещал обнародовать после консультаций с разведкой.

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Кроме того, новости о чуме в Иркутской области вышли за пределы России. В социальных сетях по всему миру обсуждают риск новой пандемии, а в Белом доме заявили, что "следят" за ситуацией.