Трамп не привітав Путіна з днем народження: речник Пєсков підтвердив

Володимир Путін так і не отримав привітання від президента США Дональда Трампа у свій день народження 7 жовтня. Телеграми з американської адміністрації так і не надійшло.

У Кремлі відповіли, чи отримав російський диктатор привітання від американського лідера Дональда Трампа з нагоди для народження. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков відповів на питання журналістів, передає "Интерфакс".

За словами представника Путіна, жодного вітального послання з Білого дому до Москви не надійшло.

"Вітальної телеграми від Трампа не було", – сказав Пєсков.

Варто зазначити, що Володимир Путін відзначав 74-річчя 7 жовтня.

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп анонсував переговори з Володимиром Путіним щодо ймовірного спалаху чуми в сибірському науково-дослідному інституті. Американський лідер не виключив, що Вашингтон надасть Росії допомогу, а подробиці обіцяв оприлюднити після консультацій із розвідкою.

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Крім того, новини про чуму в Іркутській області вийшли за межі Росії. У соцмережах по всьому світу обговорюють ризик нової пандемії, а в Білому домі заявили, що "стежать" за ситуацією.