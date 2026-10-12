В Кремле заявили, что стремятся к долгосрочному миру, а не к временному прекращению огня. Такой комментарий дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в отношении условий Киева по проведению президентских выборов в Украине.

Как отметил пресс-секретарь российского диктатора, Москва не заинтересована во временном перемирии, сообщают российские СМИ.

"Мы не хотим перемирия; мы хотим долгосрочного мира и готовы сделать всё возможное для его достижения", — подчеркнул Песков.

В то же время он отметил, что Путин будет готов отдать распоряжение не наносить удары по Украине в день выборов, если в Киеве соберутся их провести.

Зеленский рассказал, при каких условиях возможны выборы

Накануне, 11 октября, Владимир Зеленский в интервью ABC News заявил, что Украина готова организовать президентские выборы при условии, что Россия согласится на полное прекращение огня сроком на 60 дней.

Это заявление прозвучало после слов Дональда Трампа, который предложил найти нового украинского лидера для заключения соглашения и обвинил Зеленского в стремлении навредить Соединённым Штатам. Призыв Трампа также поддержал миллиардер Илон Маск, заявив, что украинский президент "зашёл слишком далеко". По словам журналиста Пауля Ронцгаймера, чиновники в Киеве были "шокированы и ошеломлены" такими заявлениями.

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Напомним, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в комментарии изданию "РИА Новости" заявил, что перспективы урегулирования зависят от действий украинского руководства.

Кроме того, администрация президента США Дональда Трампа предложила Москве три экономических стимула, чтобы склонить её к ограниченному перемирию с Украиной. Среди возможных уступок — разблокировка замороженных российских активов, многомиллиардная сделка по "Лукойлу" и возобновление экспорта белорусских калийных удобрений.