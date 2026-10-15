Після атак на "Яндекс": у РФ перестали працювати всі сервіси Федеральної податкової служби

Користувачі повідомляють про відсутність з’єднання з веб-сайтом служби, а також про неможливість увійти до особистого кабінету та завантажити документи.

У Росії вранці 15 жовтня вийшли з ладу всі сервіси ФНС, як свідчать дані Downdetector. Кількість скарг почала різко зростати після 05:00. За останню добу неполадки в системі Федеральної податкової служби РФ помітили близько 85 тисяч осіб. На сайті "Сбой.рф" до 12:00 про проблеми з доступом до сервісів податкової служби повідомили понад 600 разів, повідомляє The Moscow Times.

У жовтні Рунет уже двічі зазнав масштабного збою через атаки Збройних сил України на дата-центри. 8, 9 та 11 жовтня під удар потрапили об’єкти "Яндекса" у Сасові (Рязанська область), Калузі та Володимирі. Усі вони частково або повністю припинили роботу, що призвело до збою сервісів компанії, зокрема "Яндекс Go" та "Яндекс Пей".

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14 жовтня українські дрони вперше атакували дата-центр "Сбер" у Балакові Саратовської області. У банку підтвердили атаку, але заявили, що всі сервіси працюють у звичайному режимі. При цьому користувачі по всій Росії скаржилися на недоступність сайту та додатка "Сбер", його нейромережі GigaChat, цифрової екосистеми для бізнесу "Контур" тощо.

Тепер заступник голови правління "Ростелекому" Валерій Єрмаков запропонував створити дата-центр "судного дня": майданчик для резервного копіювання критично важливих сервісів.

Він визнав, що ІТ-інфраструктура, яку в Росії створювали до початку повномасштабної війни проти України, була розрахована на ефективність і централізацію та не враховувала загрозу повітряних атак. За його словами, тепер компанії змушені терміново переходити до розподіленої архітектури, але цьому заважають перевантаженість магістральної мережі та зношення оптоволокна, прокладеного 20–30 років тому.

Також експерти попереджають, що тепер Росії загрожує втрата критично важливих даних, наприклад, втрата даних ЄГРЮЛ (Єдиний державний реєстр юридичних осіб), ЄГРІП (Єдиний державний реєстр індивідуальних підприємців) та ФНС позбавлять державу й бізнес інформації про реєстрацію компаній, їх засновниках, керівниках і статутному капіталі, а також про їхні податкові зобов’язання та переплати, що може підірвати систему збору доходів до бюджету.

Нагадаємо, що "Фокус" писав про атаку на дата-центри "Яндекса". Усе почалося з удару по об’єкту в Сасово.

Пізніше у соцмережах з'явилися фотографії серйозно пошкодженого дата-центру "Яндекса". І стало відомо, які сервіси могли постраждати.