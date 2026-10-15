После атак на "Яндекс": в РФ сломались все сервисы Федеральной налоговой службы

Пользователи пишут об отсутствии соединения с сайтом службы, а также о невозможности зайти в личный кабинет и загрузить документы.

В России утром 15 октября сломались все сервисы ФНС, следует из данных Downdetector. Число жалоб начало резко расти после 05:00. За текущие сутки неполадки в системе Федеральной налоговой службы РФ заметили около 85 тысяч человек. На "Сбой.рф" к 12:00 о проблемах с доступом к сервисам налоговой сообщили более 600 раз, сообщает The Moscow Times.

В октябре Рунет уже дважды накрывал масштабный сбой из-за атак Вооруженных сил Украины на дата-центры. 8, 9 и 11 октября под удар попали объекты "Яндекса" в Сасово Рязанской области, Калуге и Владимире. Все они частично или полностью остановили работу, что привело к обрушению сервисов компании, включая "Яндекс Go" и "Яндекс Пэй".

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14 октября украинские дроны впервые атаковали дата-центр "Сбера" в Балаково Саратовской области. В банке атаку подтвердили, но заявили, что все сервисы работают штатно. При этом пользователи по всей России жаловались на недоступность сайта и приложения "Сбера", его нейросети GigaChat, цифровой экосистемы для бизнеса "Контур" и прочего.

Теперь зампред "Ростелекома" Валерий Ермаков предложил создать дата-центр "судного дня": площадку бэкапов для критических сервисов.

Он признал, что IT-инфраструктура, которую в России создавали до полномасштабной войны против Украины, была рассчитана на эффективность и централизацию и не учитывала угрозу воздушных атак. По его словам, теперь компании вынуждены в срочном порядке переходить к распределенной архитектуре, но этому препятствуют перегруженность магистральной сети и износ оптоволокна, проложенного 20–30 лет назад.

Также эксперты предупреждают, что теперь России угрожает потеря критически важных данных, например, потеря данных ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц), ЕГРИП (Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей) и ФНС лишит государство и бизнес информации о регистрации компаний, их учредителях, руководителях и уставном капитале, а также об их налоговых обязательствах и переплатах, что может подорвать систему сбора доходов в бюджет.

Напомним, Фокус писал об атаке на дата-центры "Яндекса". Все началось с удара на объект в Сасово.

Позже в соцсетях появились фото критически поврежденного дата-центра "Яндекса". И стало известно, какие сервисы могли пострадать.