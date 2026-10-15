Мавпяча віспа дісталась до Росії: п'ятьох людей відправили під медичний нагляд, — росЗМІ

У Московській області п’ятьох людей обстежують після контакту з імовірним носієм мавпячої віспи. Вже є дані про їхній стан.

Деякі російські Телеграм-канали повідомили, що п’ятьох людей (трьох чоловіків та двох жінок) відправили під медичний нагляд після контакту з імовірним носієм вірусу мавпячої віспи. У них відібрали лабораторні аналізи, які мають підтвердити або спростувати можливе зараження.

Наразі інформації про підтверджені випадки зараження серед цих п’ятьох людей немає. Результати лабораторних досліджень мають допомогти визначити, чи відбулося передавання інфекції.

Відсутність виражених симптомів на момент обстеження сама по собі не виключає зараження. Інкубаційний період мавпячої віспи може тривати від одного до 21 дня, тому після контакту з потенційним носієм важливо стежити за станом здоров’я.

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Що таке мавпяча віспа та як вона передається

За даними ВООЗ, мавпяча віспа, або mpox, — це вірусне захворювання, спричинене вірусом із родини ортопоксвірусів. Інфекція передається переважно через тісний фізичний контакт із зараженою людиною.

Основні шляхи передавання:

безпосередній контакт зі шкірою або висипаннями інфікованої людини;

тісний контакт обличчям до обличчя;

контакт із біологічними рідинами;

використання забруднених предметів, зокрема постільної білизни, рушників та одягу.

До найпоширеніших симптомів належать висипання на шкірі, підвищена температура, головний біль, біль у м’язах, слабкість і збільшення лімфатичних вузлів. Висип може супроводжуватися болісними пухирцями та ураженнями слизових оболонок.

У більшості випадків люди одужують протягом двох-чотирьох тижнів. Однак захворювання може перебігати тяжче в маленьких дітей, вагітних та людей з ослабленою імунною системою.

Специфічні вакцини проти mpox існують, а їх застосування рекомендують передусім людям із підвищеним ризиком зараження. У разі підозри на інфекцію необхідно звернутися до медиків та дотримуватися їхніх рекомендацій.

За даними ВООЗ, після контакту з людиною, яка може бути інфікована, важливо спостерігати за появою симптомів упродовж 21 дня. Водночас сам факт контакту ще не означає, що людина заразилася.

Нагадаємо, у РФ ледь не сталась епідемія чуми. Російська влада вже завершила запобіжні заходи та медичний моніторинг контактних осіб після смерті 28-річної працівниці Іркутського протичумного інституту. Майже 5000 лабораторних тестів не виявили небезпечних патогенів чуми.

На тлі новин з Іркутської області в Росії також зріс попит на роман Альбера Камю “Чума”.

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