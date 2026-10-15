Обезьянья оспа добралась до России: пятеро человек помещены под медицинское наблюдение, — росСМИ

В Московской области пять человек проходят обследование после контакта с предполагаемым носителем обезьяньей оспы. Уже есть данные об их состоянии.

Некоторые российские Telegram-каналы сообщили, что пятеро человек (трое мужчин и две женщины) были помещены под медицинское наблюдение после контакта с предполагаемым носителем вируса обезьяньей оспы. У них взяли лабораторные анализы, которые должны подтвердить или опровергнуть возможное заражение.

На данный момент информации о подтвержденных случаях заражения среди этих пяти человек нет. Результаты лабораторных исследований должны помочь установить, произошла ли передача инфекции.

Отсутствие выраженных симптомов на момент обследования само по себе не исключает заражения. Инкубационный период обезьяньей оспы может длиться от одного до 21 дня, поэтому после контакта с потенциальным носителем важно следить за состоянием здоровья.

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Что такое обезьянья оспа и как она передается

По данным ВОЗ, обезьянья оспа, или mpox, — это вирусное заболевание, вызываемое вирусом из семейства ортопоксвирусов. Инфекция передается преимущественно при тесном физическом контакте с инфицированным человеком.

Основные пути передачи:

непосредственный контакт с кожей или высыпаниями инфицированного человека;

тесный контакт лицом к лицу;

контакт с биологическими жидкостями;

использование загрязненных предметов, в частности постельного белья, полотенец и одежды.

К наиболее распространенным симптомам относятся кожные высыпания, повышенная температура, головная боль, мышечные боли, слабость и увеличение лимфатических узлов. Сыпь может сопровождаться болезненными пузырьками и поражениями слизистых оболочек.

В большинстве случаев люди выздоравливают в течение двух-четырех недель. Однако у маленьких детей, беременных и людей с ослабленным иммунитетом болезнь может протекать в более тяжёлой форме.

Существуют специфические вакцины против mpox, и их применение рекомендуется в первую очередь людям с повышенным риском заражения. При подозрении на инфекцию необходимо обратиться к врачам и следовать их рекомендациям.

По данным ВОЗ, после контакта с человеком, который может быть инфицирован, важно следить за появлением симптомов в течение 21 дня. В то же время сам факт контакта ещё не означает, что человек заразился.

Напомним, в РФ едва не разразилась эпидемия чумы. Российские власти уже завершили профилактические меры и медицинский мониторинг контактных лиц после смерти 28-летней сотрудницы Иркутского противочумного института. Почти 5000 лабораторных тестов не выявили опасных патогенов чумы.

На фоне новостей из Иркутской области в России также вырос спрос на роман Альбера Камю "Чума".

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