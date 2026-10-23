Розвідка Нідерландів отримала доступ до телефону зятя Трампа: те, що там виявили, розлютило Кушнера

Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа, будучи радником глави держави під час першої каденції, нібито мав доступ до двох рахунків, пов’язаних з ОАЕ та Саудівською Аравією. Через Азербайджан на них нібито переказали загалом не менше 2 млрд доларів.

До такого висновку дійшла розвідка Нідерландів, яка зламала телефон Кушнера, вистеживши таким чином, як він заходив на свій рахунок у Дубаї. Про це йдеться у книзі розслідувача Метью Коула "Принци та злодії: Таємна змова Джареда Кушнера та Мохаммеда бін Заїда щодо перебудови Близького Сходу", повідомляє Vanity Fair.

Ба більше, судячи з усього, пише Коул, він переказував значні суми з дубайського рахунку іншим особам, серед яких були польовий командир, найманець та людина, яка в минулому займалася замовними вбивствами.

Злом телефону Кушнера — все почалося з росіянина

Служба військової розвідки та безпеки Нідерландів (MIVD) у 2017 році через свої канали з’ясувала, що співробітник Головного розвідувального управління Генерального штабу ЗС РФ (ГРУ) — хакер із даркнету, який спеціалізується на крадіжці банківських даних, — прямував до Великої Британії з розвідувальним завданням. Нідерландська сторона звернулася до британського уряду за дозволом затримати його після прибуття й отримала згоду

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Коли росіянин прибув до Англії, нідерландські спецслужби поставили його перед вибором: або він починає працювати на них проти ГРУ, або його заарештує британська влада. У разі арешту йому були б висунуті звинувачення у шпигунстві, і, якби його визнали винним, він провів би довгі роки в британській в’язниці.

Аргументи спрацювали, і російський шпигун вирішив змінити роботодавця. Того ж року він надав нідерландській розвідці доступ до одного з найцінніших інформаційних ресурсів ГРУ — хакерської групи, що діяла в Ростові-на-Дону та використовувала віддалений сервер для зберігання частини своїх "трофеїв".

Вивчаючи ці секретні файли, нідерландські фахівці виявили скріншоти з iPhone Джареда Кушнера.

У Гаазі команда хакерів із нідерландської військової розвідки (MIVD) намагалася відтворити хід подій, пов’язаних із проникненням росіян до iPhone Кушнера. У Кушнера був найновіший на той час iPhone X. Випущений у листопаді 2017 року, він був оснащений функцією Face ID.

Намагаючись зламати телефон, нідерландці припустили, що росіяни знайшли баг, який дозволив їм обійти блокування телефону, і виявилися праві. На початку 2018 року в MIVD виявили вразливість в iPhone, яка давала змогу отримати доступ до пристрою. Щоправда, розвідники могли лише бачити екран смартфона в той момент, коли Кушнер ним користувався.

Отримавши доступ, спецслужба практично відразу почала фіксувати все, що відображалося на екрані пристрою, зберігаючи ці дані у власному архіві на внутрішніх серверах.

Таємні справи Кушнера

Відстежуючи активність телефону радника президента США, у MIVD звернули увагу на те, що він використовував його для входу в банківський рахунок в ОАЕ, куди на той момент уже надійшли сотні мільйонів доларів із банку в Азербайджані. Останній нібито пов’язаний з урядом країни.

Зазначимо, що після першої перемоги на виборах Трамп оголосив, що Кушнер стане його спеціальним посланцем у справах Близького Сходу та займатиметься палестинсько-ізраїльським врегулюванням.

Зять Трампа, ймовірно, мав ділові стосунки з чинним президентом Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ) та еміром Абу-Дабі Мухаммедом бен Заїдом і спадковим принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бен Салманом.

Мухаммед бен Салман дружить із Трампом Фото: Instagram

Усі троє зустрілися у дуже вдалий момент: Мухаммед бен Салман хотів стати спадковим принцом, глава ОАЕ прагнув домогтися скасування "ядерної угоди" з Іраном, укладеної за часів Обами, а Кушнеру потрібна була їхня підтримка, щоб змусити палестинців піти на угоду, яка влаштувала б Ізраїль.

На початку першого терміну президентства Трампа Салман і Заїд запропонували створити своєрідний "фонд для особливих цілей" (slush fund), призначений для сприяння новій адміністрації у реалізації її зовнішньополітичних завдань.

Серед проєктів було будівництво стіни на кордоні з Мексикою, на яке арабські монархи хотіли виділити понад 10 млрд доларів. Трамп розраховував, що це допоможе йому переобратися на другий термін.

У підсумку обидва переказали на цю ініціативу 2 млрд доларів на два рахунки, пов’язані з Кушнером: у банку First Abu Dhabi Bank, де зять Трампа лише мав право підпису на рахунку, яким керувала еміратська благодійна організація і який належав їй, та на рахунок "Альфа".

"Альфа" була створена як інструмент зовнішньої політики, а часткове управління коштами здійснювали Джаред Кушнер і Мухаммед бен Заїд.

"Джаред пообіцяв Заїду, що буде відстоювати їхні інтереси перед Трампом, якщо вони внесуть кошти до цього фонду. Він хотів домогтися нормалізації відносин з Ізраїлем, щоб відкрити можливості для бізнесу", — повідомляють джерела.

Кушнер прилетів до ОАЕ Фото: Instagram / Jared Kushner

Зовні рахунок "Альфа" виглядав як джерело фінансування урядової програми ОАЕ — наприклад, для виплати зарплат чиновникам або утримання державних шкіл. Однак те, як саме кошти надходили на цей рахунок і через кого вони проходили, вказувало на те, що вся схема мала залишатися в таємниці.

Окрім банківського рахунку "Альфа", спадковий принц Абу-Дабі переказав кошти щонайменше на ще один рахунок, "Бета", призначений для Кушнера. До весни 2018 року Мохаммед бен Заїд переказав до Ізраїлю — через Азербайджан — близько мільярда доларів Кушнеру.

Джерело, обізнане про існування рахунку "Бета", повідомило, що прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху нібито запропонував Кушнеру розмістити ці кошти в Центральному банку Ізраїлю — на рахунку, який виглядав як державний.

Нетаньяху нібито знав про рахунок "Бета" Фото: Instagram / Jared Kushner

Як зять Трампа розпорядився грошима, що надійшли на рахунок "Бета" з ОАЕ, невідомо, але, за словами людини, яка володіла інформацією про ці кошти, вони були використані в особистих інтересах Кушнера.

По суті, всі ці операції були таємними та незаконними, і це тим більш примітно, що одним із її керівників був високопоставлений радник президента США.

Таємні справи та реальні кримінальні загрози

Слідчі наголошують, що Кушнер підпорядковувався лише своєму тестю. При цьому четверо високопоставлених представників адміністрації Трампа — двоє радників з питань національної безпеки, голова апарату Білого дому та колишній директор ЦРУ — заявили, що їм нічого не відомо про будь-який президентський дозвіл, який надавав би Кушнеру право доступу до банківського рахунку іноземної держави.

Незалежно від того, чи був Джаред власником рахунку, чи просто особою з правом підпису, федеральні норми та вимоги Податкової служби США зобов’язували його повідомити про наявність у нього доступу до цього рахунку. Якщо інформація про такий доступ не була надана уряду США, не отримала його схвалення та не була відображена в податкових деклараціях, дії Кушнера могли становити порушення американського законодавства.

"Надавши йому доступ до приблизно 2 мільярдів доларів — незалежно від того, як саме були використані ці кошти, — Мухаммад ібн Заїд і Мухаммад ібн Салман фактично оплачували вплив Кушнера в уряді США. Будь-які дії Кушнера, спрямовані на формування політики США в інтересах іноземної держави, яка надала йому кошти, роблять його агентом іноземної держави. Згідно із законодавством США, громадяни, які займаються лобіюванням інтересів іноземної держави, зобов’язані повідомити про це Міністерство юстиції, вказавши також країну, на користь якої вони діють", — констатує Коул.

Зв’язки Кушнера з капіталістами з країн Перської затоки вже ставали предметом пильної уваги. Після відходу з Білого дому його приватна інвестиційна компанія Affinity Partners отримала 2 млрд доларів від суверенного фонду Саудівської Аравії, який очолює наслідний принц Мухаммед бен Салман. Ця угода викликала запитання в організацій, що стежать за дотриманням етичних норм.

Зараз Кушнер разом із Віткоффом намагаються врегулювати питання російсько-української війни Фото: Forbes

Реакція Кушнера на розслідування

Адвокати Кушнера відкидають усі ці звинувачення. Ба більше, сам зять Трампа також відреагував на них розгорнутим дописом у Х.

За його словами, твердження автора — цілковитий абсурд, і нічого подібного ніколи не траплялося.

"Ми офіційно спростували кожне з цих тверджень, однак автор не надав жодного доказу на їх підтвердження. Не було надано ані банківських виписок, ані записів про грошові перекази, ані номерів рахунків, ані дат транзакцій — словом, жодних даних, які можна перевірити і які б підкріплювали ці неймовірні звинувачення", — написав він.

Опубліковані матеріали він назвав "сумішшю фантазій, художньої вигадки та упередженої пропаганди, створеної людиною, яка або психічно нездорова, або діє зі злим наміром".

Нагадаємо, у США вимагають виключити зятя Трампа з дипломатичних лав.

Також повідомлялося, що Трампу радять позбутися "ріелтора та зятя" під час переговорів з Іраном.