Разведка Нидерландов проникла в телефон зятя Трампа: то, что там обнаружили, взбесило Кушнера

Джаред Кушнер, зять президента США Дональда Трампа, будучи советником главы во время первой каденции тестя, якобы имел доступ к двум счетам, связанным с ОАЭ и Саудовской Аравией. Через Азербайджан на них якобы перевели в общей сложности не менее $2 млрд.

К такому выводу пришла разведка Нидерландов, которая взломала телефон Кушнера, выследив таким образом, как он заходил на свой счет в Дубае. От этом говорится в книге расследователя Мэттью Коула "Принцы и воры: Секретный заговор Джареда Кушнера и Мохаммеда бин Заида по переустройству Ближнего Востока", сообщает Vanity Fair.

Более того, судя по всему, пишет Коул, он переводил значительные суммы с дубайского счета другим лицам, среди которых были полевой командир, наемник и человек, в прошлом занимавшийся заказными убийствами.

Взлом телефона Кушнера — все началось с россиянина

Служба военной разведки и безопасности Нидерландов (MIVD) в 2017 году по своим каналам выяснила, что сотрудник Главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ (ГРУ) — хакер из даркнета, специализирующийся на краже банковских данных, — направлялся в Великобританию с разведывательным заданием. Нидерландская сторона обратилась к британскому правительству за разрешением задержать его по прибытии и получила согласие

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Когда россиянин прибыл в Англию, нидерландские спецслужбы поставили его перед выбором: либо он начинает работать на них против ГРУ, либо его арестовывают британские власти. В случае ареста ему были бы предъявлены обвинения в шпионаже, и, если бы его признали виновным, он провел бы долгие годы в британской тюрьме.

Аргументы подействовали, и российский шпион предпочел сменить работодателя. В том же году он предоставил нидерландской разведке доступ к одному из наиболее ценных информационных ресурсов ГРУ — хакерской группе, которая действовала в Ростове-на-Дону и использовала удаленный сервер для хранения части своих "трофеев".

Изучая эти секретные файлы, нидерландские специалисты обнаружили скриншоты с iPhone Джареда Кушнера.

В Гааге команда хакеров из нидерландской военной разведки (MIVD) пыталась восстановить ход событий, связанных с проникновением россиян в iPhone Кушнера. У Кушнера была тогдашняя новейшая модель — iPhone X. Выпущенный в ноябре 2017 года, он был оснащен функцией Face ID.

Пытаясь взломать телефон, нидерландцы предположили, что россияне обнаружили баг, который позволили м обойти блокировку телефона, и оказались правы. К началу 2018 года в MIVD обнаружили уязвимость в iPhone, позволившую получить доступ к устройству. Правда, разведчики могли лишь видеть экран смартфона в тот момент, когда Кушнер им пользовался.

Получив доступ, спецслужба практически сразу начала фиксировать все, что отображалось на экране устройства, сохраняя эти данные в собственном архиве на внутренних серверах.

Тайные дела Кушнера

Отслеживая активность телефона советника президента США, в MIVD обратили внимание, что что он использовал его для входа в банковский счет в ОАЭ, на который к тому моменту уже поступили сотни миллионов долларов из банка в Азербайджане. Последний якобы связан с правительством страны.

Отметим, что после победы на выборах в первый раз Трамп объявил, что Кушнер станет его спецпосланником по Ближнему востоку и займется палестино-израильским урегулированием.

Зять Трампа предположительно вел дела с действующим президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и эмиром Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом.

Мухаммед бен Салман дружит с Трампом Фото: Instagram

Все трое сошлись в весьма удачный момент: Мухаммед бен Салман хотел стать наследным принцем, глава ОАЭ стремился добиться аннулирования "ядерной сделки" с Ираном, заключенной при Обаме, а Кушнеру нужна была их поддержка, чтобы принудить палестинцев к соглашению, которое устроило бы Израиль.

В начале первого правления Трампа Салман и Заид предложили создать своего рода "фонд для особых целей" (slush fund), предназначенный для содействия новой администрации в реализации ее внешнеполитических задач.

Среди проектов было строительство стены на границе с Мексикой, на которую арабские монархи хотели дать более $10 млрд. Трамп рассчитывал, что это поможет ему переизбраться на второй срок.

В итоге оба перевели на эту инициативу $2 млрд на два счета, связанных с Кушнером: в банке в First Abu Dhabi Bank, где зять Трампа лишь имел право подписи по счету, которым управляла эмиратская благотворительная организация и которая была его собственником, и на счет "Альфа".

"Альфа" был создан как инструмент внешней политики, а частичное управление средствами осуществляли Джаред Кушнер и Мухаммед бен Заид.

"Джаред пообещал Заиду, что будет продвигать их интересы перед Трампом, если они внесут средства в этот фонд. Он хотел добиться нормализации отношений с Израилем, чтобы открыть простор для бизнеса",— говорят источники.

Кушнер прилетел в ОАЭ Фото: Instagram / Jared Kushner

Внешне счет "Альфа" выглядел как источник финансирования правительственной программы ОАЭ — например, для выплаты зарплат чиновникам или содержания государственных школ. Однако то, как именно средства поступали на этот счет и через кого они проходили, указывало на то, что вся схема должна была оставаться в тайне.

Помимо банковского счета "Альфа", наследный принц Абу-Даби перевел средства как минимум на еще один счет, "Бета", предназначенный для Кушнера. К весне 2018 года Мохаммед бен Заид направил в Израиль — через Азербайджан — около миллиарда долларов, предназначавшихся для Кушнера.

Источник, осведомленный о существовании счета "Бета", сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху якобы предложил Кушнеру разместить эти средства в Центральном банке Израиля — на счете, который выглядел как государственный.

Нетаньяху якобы знал о счете "Бета" Фото: Instagram / Jared Kushner

Как зять Трампа распорядился деньгами, поступившими на счет "Бета" из ОАЭ, неизвестно, но, по словам человека, обладавшего информацией об этих средствах, они были использованы в личных интересах Кушнера.

По сути, все эти операции были скрытыми и незаконными, и это тем более примечательно, что одним из ее управляющих выступал высокопоставленный советник президента США.

Тайные дела и реальные уголовные угрозы

Расследователи подчеркивают, что Кушнер был подотчетен лишь своему тестю. При этом четверо высокопоставленных представителей администрации Трампа — два советника по национальной безопасности, глава аппарата Белого дома и бывший директор ЦРУ — заявили, что им ничего не известно о каком-либо президентском разрешении, которое давало бы Кушнеру право доступа к банковскому счету иностранного государства.

Независимо от того, был ли Джаред владельцем счета или просто лицом с правом подписи, федеральные нормы и требования Налогового управления США обязывали его заявить о наличии у него доступа к этому счету. Если информация о таком доступе не была предоставлена ​​правительству США, не получила его одобрения и не была отражена в налоговых декларациях, действия Кушнера могли представлять собой нарушение американского законодательства.

"Предоставив ему доступ примерно к 2 миллиардам долларов — независимо от того, как именно были использованы эти средства, —Мухаммад ибн Заид и Мухаммад ибн Салман фактически оплачивали влияние Кушнера в правительстве США. Любые действия Кушнера, направленные на формирование политики США в интересах иностранного государства, предоставившего ему денежные средства, делают его агентом иностранной державы. Согласно законодательству США, граждане, занимающиеся лоббированием интересов иностранного государства, обязаны заявить об этом в Министерство юстиции, указав также страну, в пользу которой они действуют", — констатирует Коул.

Связи Кушнера с капиталом из стран Персидского залива уже становились предметом пристального внимания. После ухода из Белого дома его частная инвестиционная компания Affinity Partners получила $2 млрд от суверенного фонда Саудовской Аравии, который возглавляет наследный принц Мухаммед бен Салман. Эта сделка вызвала вопросы у организаций, следящих за соблюдением этических норм.

Сейчас Кушнер вместе с Уиткоффом пытаются урегулировать вопрос российско-украинской войны Фото: Forbes

Реакция Кушнера на расследование

Адвокаты Кушнера отвергают все эти обвинения. Более того, сам зять Трампа тоже отреагировал на них развернутым постом в Х.

По его словам, заявления автора — полнейший абсурд, и ничего подобного никогда не происходило.

"Мы официально опровергли каждое из этих утверждений, однако автор не представил ни единого доказательства в их подтверждение. Не было предъявлено ни банковских выписок, ни записей о денежных переводах, ни номеров счетов, ни дат транзакций — словом, никаких проверяемых данных, подкрепляющих эти невероятные обвинения", — написал он.

Опубликованные материалы он назвал "смесью фантазий, художественного вымысла и ангажированной пропаганды, созданной человеком, который либо психически нездоров, либо действует со злым умыслом".

Напомним, в США требуют выгнать зятя Трампа из дипломатии.

Также сообщалось, что Трампу советуют избавиться от "риелтора и зятя" на переговорах с Ираном.