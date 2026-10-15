В США требуют выгнать зятя Трампа из дипломатии: Джаред Кушнер попал в скандал

Американская организация "Citizens for Responsibility and Ethics in Washington" (CREW) подала иск против администрации президента США Дональда Трампа, требуя отстранить его зятя Джареда Кушнера от должности специального посланника или обязать его обнародовать финансовую декларацию.

Об этом сообщает издание NBC News.

В иске утверждается, что деятельность Кушнера на дипломатической должности является незаконной и создает многочисленные конфликты интересов из-за пересечения его государственной работы с бизнес-деятельностью.

По данным организации, Кушнер обладает значительным международным влиянием, хотя его кандидатура не была утверждена Сенатом США, а сам он не подал ни одной финансовой декларации. В CREW считают, что это препятствует надлежащему контролю за его деятельностью и прозрачности принятия решений.

Адвокат Кушнера Чад Мизелле отверг обвинения. По его словам, внешние консультанты по вопросам этики и государственные эксперты проверили условия добровольной работы Кушнера и подтвердили их соответствие действующим требованиям.

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Он также заявил, что Кушнер не получает зарплату или иное вознаграждение от правительства, самостоятельно оплачивает свои расходы и будет и впредь консультироваться с юристами, чтобы соблюдать требования законодательства.

В Белом доме также раскритиковали иск. Пресс-секретарь администрации Анна Келли назвала CREW организацией, выступающей против Трампа и его семьи. Она подчеркнула, что бизнес-деятельность Кушнера не связана с его дипломатической работой, которую он выполняет на добровольной основе по просьбе президента США.

Ранее Фокус писал о мирных переговорах, которые, как ожидалось, Виткофф и Кушнер должны были провести в ходе визитов в Москву и Киев 5–6 сентября. Американские представители прибыли в российскую столицу днём 5 сентября. Там они провели около восьми часов, а примерно в 20:00 встретились с Владимиром Путиным. В начале встречи Виткофф назвал этот день лучшим в своей жизни и сказал, что будет помнить о нём до самой пенсии.

На следующий день спецпредставители США отправились на поезде в Киев. К тому моменту Россия согласилась не наносить удары по украинской столице. В Киеве Владимир Зеленский провел с Виткоффом и Кушнером три раунда переговоров. В ходе встреч обсуждались мирный план, позиция России и потребности Украины в системах противовоздушной обороны для защиты от российских баллистических ракет.

7 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров озвучил условия прекращения войны, выдвигаемые российской стороной.