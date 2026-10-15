У США вимагають вигнати зятя Трампа з дипломатії: Джаред Кушнер потрапив у скандал

Американська організація Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW) подала позов проти адміністрації президента США Дональда Трампа, вимагаючи усунути його зятя Джареда Кушнера з посади спецпосланника або зобов’язати його оприлюднити фінансову декларацію.

Про це повідомляє видання NBC News.

У позові стверджується, що діяльність Кушнера на дипломатичній посаді є незаконною та створює численні конфлікти інтересів через перетин його державної роботи з бізнес-діяльністю.

За даними організації, Кушнер має значний міжнародний вплив, хоча його кандидатуру не затверджував Сенат США, а сам він не подав жодної фінансової декларації. У CREW вважають, що це перешкоджає належному контролю за його діяльністю та прозорості ухвалення рішень.

Адвокат Кушнера Чад Мізелле відкинув звинувачення. За його словами, зовнішні консультанти з питань етики та державні фахівці перевірили умови добровільної роботи Кушнера й підтвердили їхню відповідність чинним вимогам.

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Він також заявив, що Кушнер не отримує зарплати чи іншої винагороди від уряду, самостійно оплачує свої витрати та продовжить консультуватися з юристами, щоб дотримуватися вимог законодавства.

У Білому домі також розкритикували позов. Речниця адміністрації Анна Келлі назвала CREW організацією, яка виступає проти Трампа та його родини. Вона наголосила, що бізнес-діяльність Кушнера не пов’язана з його дипломатичною роботою, яку він виконує на добровільних засадах на прохання президента США.

Раніше Фокус писав про мирні переговори, які Віткофф і Кушнер, за очікуваннями, мали провести під час візитів до Москви та Києва 5–6 вересня. Американські представники прибули до російської столиці вдень 5 вересня. Там вони провели близько восьми годин, а приблизно о 20:00 зустрілися з Володимиром Путіним. На початку зустрічі Віткофф назвав цей день найкращим у своєму житті та сказав, що пам'ятатиме про нього до пенсії.

Наступного дня спецпредставники США вирушили потягом до Києва. На той момент Росія погодилася не атакувати українську столицю. У Києві Володимир Зеленський провів із Віткоффом і Кушнером три раунди переговорів. Під час зустрічей обговорили мирний план, позицію Росії та потреби України в системах протиповітряної оборони для захисту від російських балістичних ракет.

7 вересня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров озвучив умови завершення війни, які висуває російська сторона.