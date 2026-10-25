Підтримував війну: помер російський репер та націоналіст Міша Маваші (фото)

У 41-річному віці через нещасний випадок помер засновник націоналістичного руху "Северный человек" та колишній репер Міша Маваші (справжнє ім'я — Михайло Ніц).

Як повідомив знайомий Міші, трагедія сталася в ніч із 24 на 25 жовтня, пишуть російські Telegram-канали.

"Михайло Федорович Маваші сьогодні вночі з 24 на 25 помер через нещасний випадок. Подробиць поки ніяких не повідомлятимемо. Розбираємося в ситуації. Усі в шоці", — зазначається в публікації.

Офіційних деталей щодо обставин події наразі немає.

Що відомо про Мішу Маваші: яка його позиція щодо України

Міша Маваші (справжнє ім'я — Михайло Федорович Ніц) — російський репер, музикант та ультранаціоналістичний громадський діяч. Він здобув популярність завдяки трекам про вуличне життя, а потім перемкнувся на пропаганду спорту, здорового способу життя та відмови від шкідливих звичок.

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Наприкінці 2022 року Ніц заснував російський націоналістичний рух "Северный человек". У вересні 2025 року Вінницький міський суд України заочно засудив Михайла Ніца до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна за посягання на територіальну цілісність України.

Міша Маваші несподівано помер Фото: з відкритих джерел

З перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну Маваші зайняв жорстку прокремлівську позицію та підтримав агресію. У своїх соцмережах він поширював наративи російської пропаганди та закликав до знищення українського суверенітету.

Окрім інформаційної підтримки, він організовував регулярні збори коштів і гуманітарної допомоги для підрозділів російської армії. Він також особисто відвідував тимчасово окуповані території України та зону бойових дій. Свою позицію він транслював і через музику: у 2025 році з репером ST випустив трек "ЗОВ" на підтримку російських військових.

Нагадаємо, російський репер Тіматі висміяв свій розшук СБУ. Артистові закидають участь щонайменше у семи концертах на території окупованого Криму, що мали пропагандистський характер. Окрім цього, він неодноразово публічно висловлював підтримку діям російської влади та агресії проти України.

Крім того, управління Служби безпеки України в Тернопільській області офіційно оголосило в розшук відомого російського виконавця Григорія Лепса.