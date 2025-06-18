Григорія Лепса оголосили у розшук: що він накоїв, всі подробиці (фото)

Управління Служби безпеки України в Тернопільській області офіційно оголосило в розшук відомого російського виконавця Григорія Лепса. 62-річному співаку висунули звинувачення у фінансуванні війни проти України та підтримці путінського режиму.

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За даними порталу МВС України, Лепс потрапив до категорії "осіб, які переховуються від органів досудового розслідування". Датою зникнення зазначено 4 березня 2025 року.

Російському артисту інкримінують порушення частини 3 статті 110-2 Кримінального кодексу України — "Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж територій або державного кордону України".

Як запобіжний захід суд обрав тримання під вартою.

Повідомили про підозру

У березні 2025 року СБУ заочно повідомила Лепсу про підозру відразу за двома статтями Кримінального кодексу: частиною 3 статті 110-2 та частиною 3 статті 436-2.

Підставою для кримінального провадження стала активна підтримка співаком повномасштабного російського вторгнення в Україну. За даними слідства, Лепс публічно підтримує армію окупантів та фінансово сприяє веденню війни проти України.

СБУ оголосила Григорія Лепса у розшук Фото: Скриншот з сайту МВС

Григорій Лепс неодноразово висловлювався на підтримку дій російської влади та особисто Володимира Путіна, що українські правоохоронці кваліфікують як сприяння агресії.

Хто такий Григорій Лепс

Російський співак грузинського походження, знаний перш за все у жанрі шансону і поп-року.

Лепс відкрито підтримує Володимира Путіна і його політичну лінію. Він не лише підтримував війну, а й допомагав фінансово — у червні 2023 року співак приєднався до ініціативи давати по мільйону рублів російським військовим за кожен знищений український танк Leopard 2. Через підтримку війни РФ проти України йому заборонено в'їзд до ЄС.

Нагадаємо, Фокус писав раніше, що:

Вже у 2022 році Лепс гастролював на окуповані території України, де давав концерти для солдатів російської армії.

Крім того, Лепс з охоронцем побили відвідувача бару.

Також ми розповідали, що співак приїжджав у Донецьк і виступив перед ЗС РФ.